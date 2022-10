Giorgia la ginnasta brianzola che è scesa in piazza a Milano in pigiama

Gli ostacoli e gli imprevisti della vita non l'hanno fermata. Neppure la pioggia e quello strano abbigliamento - tutt'altro che sportivo - da indossare per una corsetta. Ma Giorgia è una ragazza tosta e ha voluto partecipare (nelle vesti di testimonial) all'edizione 2022 del Pigiama Run, la corsa in pigiama organizzata venerdì 30 settembre a Milano dalla Lega italiana lotta contro i tumori.

Giorgia - salita alla ribalta delle cronache nazionali - ha 14 anni e vive a Muggiò. La sua storia di determinazione e di coraggio è nota a tanti, soprattutto dopo la partecipazione (arrivando in finale) alla trasmissione televisiva 'Italia's Got Talent'. Giorgia nel 2014 è stata colpita da un osteosarcoma: purtroppo i medici non sono riusciti a salvarle la gamba destra. Dopo l'amputazione Giorgia, malgrado la sua vita fosse radicalmente cambiata, non si è arresa ed è diventata per tanti ragazzi che stanno attraversando il tunnel della malattia un esempio di coraggio. Ha ripreso a praticare la ginnastica ritmica, quella passione che coltivava fin da bambina. Quando era ricoverata in ospedale, all’Istituto nazionale dei tumori di Milano di via Venezian, ha conosciuto i servizi che la Lilt offriva ai bambini e ha fin da subito è stata conquistata. Da qui la scelta di voler sostenere le attività a favore dell'associazione, in particolare quelle rivolte ai più piccoli.

Così che non si è sottratta al suo ruolo di testimone di speranza e lotta contro la malattia facendosi immortalare con i runner in pigiama. Giorgia oggi vive una vita come una normalissima adolescente e accanto alla passione per lo sport ha quella per il bello che la vede frequentare i corsi di estetista presso l'Accademia Pbs di Monza.