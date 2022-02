Giornata dell'epilessia: a chi telefonare per avere risposte e ricevere aiuto

In occasione della Giornata internazionale dell'epilessia il 14 febbraio l'equipe medica del Centro epilessia dell'ospedale San Gerardo di Monza risponde ai dubbi e alle domande di pazienti e familiari. Dalle 10 alle 16 telefonando allo 039.2333617 sarà possibile ricevere informazioni sulla malattia, sui servizi presenti sul territorio e su altri dubbi inerenti una patologia che, ancora oggi, resta per molti una sconosciuta.

Una malattia considerata ancora un "male"

"L’epilessia è un disturbo del sistema nervoso dovuto ad un’improvvisa irritazione di una o più zone del cervello che perdono momentaneamente il proprio normale funzionamento - spiegano dall'associazione Elo (Epilessia Lombardia onlus) -. Alle numerose difficoltà di carattere clinico per la diagnosi e la terapia della patologia, si sommano gli ostacoli rappresentati dal pregiudizio sociale verso una malattia per secoli considerata come 'male'.Solo grazie alle campagne di sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica, questa condizione sta riconquistando la sua normale collocazione di affezione neurologica. La prevalenza dell’epilessia nella popolazione è di circa l’1%.Si calcolano quindi più di 90 mila persone con epilessia in Lombardia, circa 600 mila persone con epilessiain Italia e quasi 80 milioni di persone con epilessia nel mondo. L’epilessia è quindi una delle malattie più comuni e si posiziona al terzo posto, dopo le patologie cardio-vascolari e il deficit intellettivo e sensoriale".

Lo sportello di ascolto

L'associazione Elo è presente e attiva dal 2007 all'interno del nosocomio monzese (Palazzina accoglienza terzo piano). Punto di riferimento per i pazienti e per i familiari che vivono a Monza e in Brianza.

L'associazione ha attivato lo sportello di ascolto presente negli ambulatori del Centro di Epilessia il primo e il quarto giovedi del mese. Il servizio è gestito da Nunzia Lo Russo (volontaria e responsabile della sezione) a disposizione di tutti i pazienti e i cittadini di Monza e provincia, con l’intento di portare sul territorio una divulgazione più ampia della malattia e un'attenzione più sensibile verso le persone con epilessia e loro famiglie. Un supporto sicuro mirato ad affrontare le oro difficoltà, a cancellare l’isolamento, a dare energia e fiducia in se stessi, aiutandoli a guardare , insieme, tutte le possibilità per un miglioramento della loro qualità di vita. "Lo sportello di ascolto vuol dire anche assistenza per tutte le problematiche sociali, pratiche di invalidità, inserimento lavorativo, tutelare i loro diritti e supporto psicologico per vivere meglio nella società attuale", precisa Nunzia Lo Russo.

Il gruppo di auto-mutuo-aiuto

Inoltre è stato attivato il servizio di auto-mutuo-aiuto, in collaborazione con la direzione generale dell’ospedale che mette a disposizione, tutto l’anno, una sala convegni in Villa Serena. Agli incontri partecipano le persone con epilessia e i loro familiari. Sono gestiti da Nunzia Lo Russo e Fabrizio Bianchi, in qualità di “Facilitatori di gruppo”. I partecipanti al gruppo sono una media di circa 15-20 persone. I gruppi di auto-mutuo-aiuto in realtà sono nati con l’obiettivo di un baratto tra i partecipanti: chi riceve sostegno, contemporaneamente, si relaziona con gli altri dando, a loro volta, un supporto sicuro.Si crea una rete di tipo familiare nella quale i pazienti portano con sé la propria storia di vita in un clima di fiducia, ascolto e rispetto.