Giornata Mondiale del Glaucoma, la prevenzione in piazza a Monza

Gli anglossani definiscono il glaucoma “killer silenzioso della vista”, patologia che lentamente e senza dare sintomi riduce progressivamente il Campo Visivo fino alla sua estinzione, portando la persona che viene colpita alla cecità.

Questa settimana - dal 12 al 18 marzo – si celebra la Settimana mondiale del glaucoma.A promuoverla, con iniziative gratuite in numerose città, è l’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus, in stretta collaborazione con i suoi Comitati regionali e provinciali, assieme alle Sezioni locali dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. Ma che cos’è questo killer silenzioso della vista?

Lo spiega il dottor Paolo Pecoraro, noto medico oculista brianzolo con una lunga esperienza come Specialista Ambulatoriale ,che da anni collabora con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione territoriale di Monza e Brianza prendendo parte a tutte le iniziative promosse da IAPB Italia in termini di prevenzione.

“Dobbiamo immaginare che l’occhio sia una sfera al cui interno si produce ed espelle un liquido (l’umor acqueo) – spiega -. Se si accumula, aumenta la pressione intraoculare (PIO) che comprime le pareti oculari e soprattutto la papilla ottica (luogo di minor resistenza) e ne determina la progressiva atrofizzazione, che ha come conseguenza la perdita totale del campo visivo”.

Una volta la diagnosi di glaucoma si basava su tre parametri: la PIO elevata, considerata l’elemento più importante nella genesi del glaucoma,alterazioni del campo visivo e papilla ottica scavata.

“Oggi la malattia glaucomatosa è definita un’atrofia delle cellule ganglionari con conseguente perdita dei loro assoni che costituiscono il nervo ottico – prosegue -. Dunque la Pressione intraoculare è una possibile e non l’unica causa di glaucoma in quanto ci sono veri e propri glaucomi con pressione intraoculare normale. Si distinguono forme di glaucoma primarie e secondarie in base alla biomicroscopia alla lampada a fessura, allo stato della papilla ottica, ai difetti perimetrici, all’aspetto gonioscopico dell’angolo iridocorneale. Il glaucoma congenito primario per disgenesia dell’angolo irido-corneale necessita intervento chirurgico. Il glaucoma primario ad angolo aperto è il più comune ed è caratterizzato da ipertono oculare, deficit campimetricie neuropatia otticacronica progressiva. Tra i glaucomi secondari ricordiamo quello esfoliativo, quello pigmentario, per emorragie intraoculari, per uveiti, distacco di retina, per tumori intraoculari, per traumi oculari. Glaucoma da chiusura acuta d’angolo”.

La terapia può essere:

1. medica (diverse classi di farmaci sono in grado tenere bassa la PIO),

2. laser (iridotomia - laser trabeculoplastica-laser),

3. chirurgica (trabeculoectomia, sclerectomia profonda).

“Il glaucoma, se diagnosticato in tempo può essere curato, assicurando al paziente una buona vista e una buona qualità di vita”, precisa. Ma quanto è diffuso il glaucoma? “Definire quanto è diffuso il glaucoma è complesso, in quanto entrano in gioco molti fattori come per esempio, l’età, l’etnia, la storia familiare ecc. Si stima che il 3% della popolazione sia affetto da glaucoma, circa 70 milioni. Ma solo la metà ne è consapevole e che una percentuale ancora minore riceva cure adeguate. Almeno 7 milioni di pazienti sono ciechi in entrambi gli occhi proprio a causa del glaucoma. E purtroppo il numero è in aumento”. La Sezione UICI di Monza e Brianza ha al suo interno 340 associati a fronte dei 1325 fruitori di pensioni/indennità assistenziali INVCIV residenti nel territorio di Monza e Brianza (dato INPS luglio 2019).

L’UICI di Monza organizza per martedì 14 marzo dalle 9 alle 13 sotto i portici dell’Arengario un banchetto informativo.