Giornata mondiale dell'epilessia: Monza in campo per le famiglie e i pazienti

"L’epilessia è una delle malattie neurologiche più frequenti nella popolazione generale, a carattere cronico, con necessità di assumere regolarmente dei farmaci e di eseguire controlli periodici. Il tasso di incidenza annuo dell’epilessia (cioè il numero dei nuovi casi) varia da Paese a Paese sulla base delle caratteristiche della popolazione e delle modalità di ricerca delle persone affette. In Italia, si calcola che l’incidenza annua dell’epilessia sia di 61.4 casi per 100.000 abitanti". Così riferiscono da ELO (Epilessia Lombardia Onlus) nella nota ufficiale in occasione della Giornata internazionale dell'epilessia che si celebra il 13 febbraio. Per quella giornata dalle 10 alle 16 telefonando al numero 393.9239577 un volontario di ELO Monza sarà a disposizione per qualsiasi informazione sull’epilessia e sulle problematiche sociali, lavorative, legali e psicologiche legate a questa malattia. L'iniziativa è stata promossa in collaborazione con i centri epilessia dedicati all'età infantile e adulta dell'IRCCS San Gerardo.

"Il numero di nuovi casi di epilessia attesi ogni anno ammonta a circa 6.200 - si legge nel comunicato -. Nei Paesi a reddito elevato (Italia inclusa) l’incidenza dell’epilessia presenta due picchi, rispettivamente nel primo anno di vita e nell’età anziana. Quindi questa malattia può esordire a qualsiasi età e spesso accompagna la persona per il resto della sua vita. Purtroppo ancora oggi i pazienti con epilessia vengono spesso discriminati o trattati con pregiudizio". Un ruolo importante e prezioso è quello svolto dal terzo settore. ELO Lombardia (questo il link per conoscere le attività dell'associazione) ha finalità di supporto e tutela delle persone con epilessia e delle loro famiglie, sviluppa iniziative volte a favorire la prevenzione e la cura di tutti gli aspetti della malattia e promuove un cambiamento culturale volto alla rimozione dei pregiudizi sociali.



La Sezione Provinciale E.L.O. Monza-Brianza è contattabile tramite email (elosezionemonza@gmail.com) oppure telefono (393 9239577) e si propone di portare sul territorio una divulgazione più ampia della malattia e un'attenzione più sensibile verso le persone con epilessia e loro famiglie. Un supporto sicuro mirato ad affrontare le loro difficoltà, a cancellare l’isolamento, a dare energia e fiducia in se stessi, aiutandoli a guardare, insieme, tutte le possibilità per un miglioramento della loro qualità di vita. Lo sportello di ascolto vuol dire anche assistenza per tutte le problematiche sociali, le pratiche di invalidità, l’inserimento lavorativo, e tutelare i loro diritti e supporto psicologico per vivere meglio nella società attuale.