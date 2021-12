La Reggia di Monza si illumina di verde per la Giornata delle Persone Scomparse

Il 12 dicembre è la Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse e la Reggia di Monza si illuminerà di verde, il colore della speranza. Vicini alle famiglie.

"Il fenomeno delle persone scomparse è spesso sottovalutato, ma di portata devastante – ha dichiarato il Sindaco Dario Allevi. In Italia ogni mese scompaiono nel nulla centinaia di persone, confinando in una perenne ed angosciosa attesa senza risposte le vite dei familiari. Illuminare la Reggia di Monza di verde è un piccolo gesto per esprimere solidarietà e vicinanza a chi sta vivendo questo dramma".

I numeri

Quasi 64mila scomparsi. Secondo i dati di Penelope, l’associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse, le persone mai più ritrovate in Italia sono 63.620 dal 1° gennaio 1974, quando fu attivata la banca dati C.E.D. Interforze del Ministero degli Interni, al 30 giugno 2021. Inoltre, dai dati registrati nel primo semestre del 2021 emerge che la Regione dove si registrano più denunce di scomparsa di cittadini Italiani maggiorenni è la Lombardia con 730 casi. In questo caso la percentuale di ritrovamenti rispetto alle denunce (610) è dell’83,5%. Una situazione simile riguarda i minori: 420 casi con una percentuale di ritrovamento dell’83,5%.