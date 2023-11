Giornata contro la violenza sulle donne: nel quartiere monzese l'aperitivo culturale e lo spettacolo delle drag queen

L'aperitivo culturale, la musica e anche uno spettacolo di drag queen.

Nel quartiere Sant'Albino la Giornata contro la violenza sulle donne è stata concepita come un contenitore per parlare di giustizia, rispetto dei diritti e libertà a tutto tondo. Scuole, associazioni e cittadini si riuniranno infatti per una serie di eventi e performance, venerdì 24 novembre, ove il comune denominatore sarà proprio la riflessione intorno al fenomeno della violenza. Contro le donne e non solo.

"No woman, no cry" il titolo della manifestazione, che partirà già dal mattino al centro civico di via Mameli, dove sarà deposto un mazzo di fiori in memoria delle donne uccise e dove saranno visibili delle installazioni realizzate dagli alunni della scuola media De Filippo di Brugherio. Più segnatamente dei disegni su pannelli per ricordare le donne vittime di femminicidio e le persone vittime della mafia. Fra le associazioni che hanno partecipato alla realizzazione della giornata ci sono infatti anche il Cadom (Centro aiuto donne maltrattate) di Monza e l'Osservatorio Antimafie Peppino Impastato. Il plesso di via Mameli a tal proposito sarà listato con natri di rasso rossi e neri. Alle 11,30 seguiranno poi alcune letture di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dalla mafia e il cui corpo nel 2009 è stato ritrovato in un campo del quartiere San Fruttuoso, e la suonata del Silenzio del musicista Paolo Lupo.

Alle 19,30 si aprirà invece, al Sant'Albino Cafè di via Mameli, l'aperitivo "in rosso". Che è stato pensato per illustrare l'impegno svolto da diverse associazioni monzesi contro la violenza. Tra queste di nuovo il Cadom e l'Osservatorio Antimafie, e ancora Arci Scuotivento, Mi Diras Nur e Boa (Brianza Oltre l'arcobaleno). Proprio l'associazione per la difesa dei diritti delle persone lgbtqia+ (capitanata da Sabrina Corona) sarà a presentare lo spettacolo della drag queen Fernando con il gruppo delle Amoh.

Durante la serata, cui sarà presente l'assessora alla Partecipazione Andreina Fumagalli, ampio spazio sarà dato alla musica: ci sarà infatti l'esibizione canora di Rita Ciccarone, insegnante di musica di musica alla De Filippo e già nota al grande pubblico per le sue apparizioni televisive, e il divertente dj set a chidere la giornata con il dj Aby Krown. Ai partecipanti verrà omaggiata una collana con il fiocco rosa, simbolo della Giornata contro la violenza sulle donne.

A realizzare l'evento, così come ha spiegato la referente Desirée Rivolta, la consulta del quartiere Sant'Albino, coordinata da Michela Martinengo, nell'ambito dei patti di cittadinanza: "Sarà una giornata importante nella quale, oltre a dare la possibilità ai cittadini di conoscere le attività portate avanti dalla consulta e dalle associazioni relativamente al contrasto alla violenza delle donne, sarà anche possibile sostenere l'operato del Cadom, cui andrà il ricavato della serata. Saremo a celebrare tre donne straordinarie, Alda Merini, Frida Kahlo e appunto Lea Garofalo, e durante l'aperitivo saranno presenti anche gli interpreti Lis (lingua dei segni) di Ens (Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi) così da rendere ancora più inclusivo l'evento".

Per maggiori informazioni sull'evento contattare il 335 5352636