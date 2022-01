Giorno della memoria: a Monza la posa delle pietre d'inciampo

“La memoria deve continuare a fare rumore e le istituzioni hanno il compito fondamentale di tramandarla alle nuove generazioni quale strumento indispensabile di testimonianza condivisa. Ringrazio per questo le scuole e le associazioni che anche quest’anno hanno saputo tessere una straordinaria ‘rete di memoria’ nella nostra città”. Questo il commento del sindaco di Monza Dario Allevi in occasione della Giornata della Memoria che si celebra oggi, giovedì 27 gennaio. Una giornata per non dimenticare; una giornata per mantenere vivo nella memoria il dramma dell'olocausto e della deportazione nei campi di concentramento che, purtroppo, ha visto protagonisti anche tanti monzesi.

Mentre alla stazione di Monza verrà posizionata una corona di alloro sotto la targa che riporta i nomi delle vittime monzesi dei campi di concentramento, la cerimonia ufficiale si svolgerà al Bosco della Memoria (in via Messa) alle 10 con l'intervento del primo cittadino e di alcuni rappresentanti dell'Anpi (associazione nazionale partigiani d'Italia) e dell'Aned (associazione nazionale ex deportati).

Al termine della cerimonia verranno posizionate le pietre d'inciampo: opere realizzate dall'artista tedesco Gunter Demnig sulle quali viene riportato il nome dei monzesi che sono stati arrestati e portati nei campi di concentramento. Pietre che verranno posizionate proprio dove quei ragazzi e quegli uomini sono stati prelevati. Le pietre d'inciampo ricorderanno per sempre la memoria di Enrico Bracesco (posizionata in via Dante 45); Carlo Samiolo (posizionata in via Volta 15); Pietro Massari (posizionata in via Col di Lana 17); Federico Gaviraghi (posizionata in via Mozart 16); Angelo Beretta (posizionata in via S. Alessandro 5); Luigi Montrasio (posizionata in via Marco d’Agrate 21); Giorgio Levi (posizionata in via Pretorio 2).

Infine domani, venerdì 28 gennaio, alle 20.45 nella biblioteca civica di via padre Reginaldo Giuliani verrà presentato il libro “Parole per Franco”, realizzato dagli studenti del liceo Nanni Valentini. All'incontro interverranno Emanuela Manco (presidente Anpi Monza), ed Elisabetta Biraghi (preside del Liceo Nanni Valentini.)