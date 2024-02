Giorno del ricordo: a Monza la cerimonia per le vittime delle Foibe

Sabato 10 febbraio il comune celebrerà in città il Giorno del Ricordo. La ricorrenza - che corrisponde al giorno in cui, nel 1947, fu firmato il trattato di Parigi che assegnò alla Jugoslavia l'Istria, il Quarnaro, Zara con la sua provincia e la maggior parte della Venezia Giulia - commemora le vittime delle Foibe e l’esodo di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

Alla cerimonia istituzionale, che si terrà alle 10 in via Martiri delle Foibe (angolo viale Elvezia), prenderà parte il sindaco Paolo Pilotto insieme alle autorità cittadine. All’incontro mattutino, organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato provinciale di Monza e Brianza, seguirà una una messa in Duomo alle 18.

"Ricordare il carico di sofferenza e di brutalità degli orrori delle foibe e il peso infinito nel cuore degli esodati per l'allontanamento dalla terra in cui vivevano - afferma il Sindaco Paolo Pilotto - è contemporaneamente un invito a conoscere la propria storia e ad esercitare uno spirito critico nei confronti di ogni violenza e sopraffazione".