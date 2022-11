Per Natale a Monza tornano anche le giostre: la ruota e le altre attrazioni

Il magico albero di Natale, la ruota panoramica, il trenino e la giostra dei cavalli. Anche quest'anno per Natale a Monza tornano le giostre e le attrazioni per rendere ancora più magica, per grandi e piccini, l'attesa della festa più speciale.

Il Natale di Monza inizia sabato 26 novembre quando prenderanno il via le iniziative previste nell'ambito della manifestazione Christmas Monza. E in città hanno già fatto capolino le prime attrazioni, in fase di montaggio. In piazza Trento e Trieste sono iniziati i lavori di allestimento della pista di pattinaggio sul ghiaccio e ha fatto capolino la giostra dell'Albero di Natale con le sue palle rotanti, in fase di montaggio. In Largo IV Novembre arriverà anche la grande ruota panoramica che quest'anno tornerà a Monza ma cambierà location e on sarà più montata in Largo Mazzini, scelta questa che lo scorso anno aveva sollevato diverse polemiche.

"Pur mantenendo invariato il numero delle iniziative e le aree interessate" si legge nella delibera del comune di Monza "risulta opportuno modificare la distribuzione delle installazioni nell'aree della manifestazione al fine di distribuirle meglio, provvedendo ad inserire tra le zone interessate dagli eventi programmati, anche quella di largo IV Novembre, già occupata marginalmente a piazza Trento e Trieste, posizionando in tale luogo una delle attrazioni più ingombranti (ruota panoramica) e lasciando su largo Mazzini una attrazione a minor impatto urbano". Una nuova mappa delle attrazioni del Natale monzese che resteranno le stesse ma saranno distribuite in modo differente rispetto allo scorso anno. E l'area sarà chiusa al traffico "per garantire una fruizione pedonale, a misura di famiglie, in assoluta serenità e tranquillità" spiega l'assessore al Commercio Carlo Abbà.

Mercatini, giostre e pattinaggio

In piazza San Paolo verrà posizionata una giostrina per bambini, in piazza Trento e Trieste ci sarà l'Albero Magico e la pista di pattinaggio insieme a una casetta dei dolci. In Largo IV Novembre troverà spazio la Grande Roue con i suoi trenta metri di altezza e le cabine sospese con vista sul centro della città. In Largo Mazzini invece ci sarà un trenino per i più piccoli. E un altro trenino, elettrico, garantirà il collegamento tra il centro città e l’Avancorte della Villa Reale con l'intento di promozione turistica. L'albero di Natale di Monza sorgerà in piazza Duomo. Oltre alle giostre in città torneranno i mercatini di Natale in piazza Carducci.