Giovanni l'artista che mette su tela il dramma della guerra e del covid

L'arte e il bello sono nel suo dna. Ma anche una profonda sensibilità che lo porta a mettere su tela quelle emozioni che ogni giorno vive. Così ha voluto provare a rendere omaggio agli eroi del fronte e a quelli della corsia realizzando due opere che, a breve, faranno parte di una personale che verrà allestita a Milano. È emozionato Giovanni Angellotti, orafo e pittore monzese, quando parla dei quadri realizzati in questi ultimi mesi. Due opere che sono il risultato anche di momenti di profonda riflessione, ma anche di tanto dolore nel vedere le immagini di morte arrivare dalle corsie degli ospedali messi in ginocchio dal covid, e più recentemente di quelle che arrivano dal fronte della guerra in Ucraina.

" È un piccolo gesto per dimostrare a questi eroi dei giorni nostri la mia riconoscenza e il dolore che con loro condivido - spiega Giovanni Angellotti a MonzaToday -. Sono rimasto scioccato di fronte alle immagini che arrivavano dagli ospedali e dal fronte. Un pugno nello stomaco, un grande dolore al cuore. L'arte è il mezzo con cui esprimo la mia sensibilità: così ho deciso di farlo anche nei confronti di quei medici, infermieri, soldati e civili che dalle loro trincee hanno visto morte, dolore e sofferenza".

Nel quadro dedicato alla guerra un soldato senza volto. Al posto del viso il teschio, simbolo di morte. Ma accanto anche foglie di oro simbolo di luce e di speranza. La speranza che questa tragedia non lontano dall'Italia possa finire il prima possibile. Mentre nel quadro dedicato agli eroi della corsia Giovanni Angellotti ha voluto rappresentare quel camice bianco stanco e chino. Senza un volto, ma a rappresentare comunque la fatica e il dolore per quella battaglia che, ancora oggi, continua.