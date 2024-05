Giovanni Sgariboldi, fondatore dell'azienda di profumi e cosmetici su licenza Euroitalia di Cavenago Brianza, è Cavaliere del Lavoro. È stato nominata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e riceverà l'onorificenza in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno. Dal 1978, anno di fondazione dell'azienda, Sgariboldi è il vero re del profumo made in Italy.

L'inizio della sua fortunata parabola è avvenuta con la prima acquisizione acquisizione delle licenze Enrico Coveri, Oleg Cassini Reporter e il primo lancio di Reporter for men, immettendosi coraggiosamente in un settore, quello della profumeria, che ai tempi era sinonimo di Francia.

La chiave del successo di Sgariboldi è nel sodalizio con i designer italiani emergenti, fra cui lo stesso Coveri, che ha consentito negli anni all'Euroitalia di crescere affermandosi di pari passo nella nuova nicchia del profumo italiano nel mondo. Partner e anche amico degli stilisti, Sgariboldi concorre a tutto il progetto per lancio dei profumi: dalla scelta delle essenze al design del flacone, al packaging, alla campagna pubblicitaria. Vale per Versace quanto per Moschino e tantissimi altri brand.

La svolta internazionale per Euroitalia arriva negli anni ‘90 con la licenza Dolce &Gabbana. Una scelta felice che lancia l'azienda brianzola nel mercato mondiale con milioni di ricavi nell'export e dando vita a performance di crescita e sviluppo che continuano ancora oggi. Euroitalia conta oggi i marchi di proprietà Naj Oleari, Reporter, Atkinsons e I Coloniali, oltre a numerosi marchi in licenza tra cui Brunello Cucinelli, Missoni, Moschino e Versace. Sotto la guida del fondatore e amministratore l’azienda è diventata il secondo player italiano con oltre 40 milioni di pezzi venduti nel mondo. È presente in 157 Paesi con un export del 95%

A lavorare in azienda con il re dei profumi ci sono i figli Andrea, Davide e Matteo. E il segreto ancora oggi è rivolgersi alla fascia di clientela più ampia di quella della relative griffe. Che se non ha la disponibilità economica per comperare un abito firmato, può comunque acquistare il suo sogno. Ovvero il profumo.