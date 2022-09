A Monza arriva il 'Giretto d'Italia'

Oggi, giovedì 22 settembre, Monza verrà attraversata dal 'Giretto d'Italia'. Pendolari e automobilisti possono stare tranquilli: nessuna strada verrà chiusa, la viabilità non verrà modificata. Protagonisti di quella che, in realtà, non è una gara ciclistica (quindi nessun campione per le vie del capoluogo) ma un monitoraggio della cosiddetta mobilità lenta saranno i cittadini che ogni giorno utilizzano la bicicletta per spostarsi.

Il ‘Giretto d’Italia’ è un'iniziativa organizzata in occasione della Settimana europea della mobilità. A questo proposito Monza Mobilità, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, aderisce all'iniziativa nazionale di Legambiente e realizzata in collaborazione con Euromobility per promuovere gli spostamenti casa-lavoro e/o casa-scuola effettuati in bicicletta o con l’utilizzo di altri mezzi di micromobilità.

Oggi dalle 7 alle 10, Monza Mobilità insieme ai volontari Fiab-Monza in Bici, Legambiente circolo Alexander Langer Monza, e in collaborazione con l’istituto superiore Hensemberger, monitorerà gli spostamenti in bici e altri mezzi di micromobilità elettrica in 12 punti della città.

I 'controllori' si posizioneranno in dodici punti strategici della città: in viale Elvezia in prossimità del rondò dei Pini; in via Lario, vicino rondò dei Pini; in corso Milano zona stazione; in via Marsala vicino al comando della polizia locale; in via Mentana nei pressi del ponte sul Lambro; il largo Mazzini ; via Cavallotti, tra via San Gottardo e via Manzoni; in via Prina vicino via Parravicini; in piazza Citterio; via Lecco all'altezza del semaforo con via Aliprandi; in via porta Lodi angolo via Visconti; in via Monte Bianco all'altezza del canale Villoresi.

Anche chi è in smart working può partecipare all'iniziativa: basta cliccare qui sul check point virtuale attivo fino a venerdì 23 settembre.