Giocolieri, musica e grande festa in piazza: il comune brianzolo aspetta il Giro d'Italia

Non solo Seregno. Il Giro d'Italia, nella tappa brianzola, toccherà anche Besana Brianza. Domenica 21 maggio infatti la città "è sosta ufficiale della Carovana del Giro d'Italia" ha spiegato il sindaco Emanuele Pozzoli, in una diretta pubblicata sui social per annunciare le iniziative programmate in città in occasione della giornata di sport e festa. Una manifestazione sprotiva di respiro nazionale che Besana festeggerà con musica, balli, giocolieri e lancio dei gadget ufficiali nella centralissima piazza a partire dalle ore 10in attesa che la gara passi da tutto il Viale Kennedy.

"Per il passaggio della gara il Viale Kennedy sarà chiuso due ore prima, dalle 10 circa" ha specificato il primo cittadino.

Insieme alle modifiche predisposte per la viabilità ci saranno tanti volontari che garantiranno l'accesso a parcheggi vicino al centro anche in concomitanza con le comunioni programmate per la giornata in Basilica. Ai parenti e agli invitati dei comunicandi verrà riservata un'area di sosta all'interno dell'oratorio.

Seregno città di partenza della tappa del Giro

Parte proprio dalla città brianzola la 15esima tappa del Giro d'Italia che porterà i corridori fino a Bergamo il prossimo 21 maggio. Una giornata di sport e festa che richiamerà in città alcune decine di migliaia di appassionati e avrà, inevitabilmente, anche alcune ripercussioni sulla viabilità. Dal comune di Seregno è stata predisposta una guida con alcune indicazioni per la giornata. "Il giorno 21 maggio, nella mattinata e nelle prime ore del pomeriggio, è sconsigliato utilizzare l’automobile per gli spostamenti all’interno del territorio comunale" spiegano dal municipio. Sarà invece possibile avvalersi dei servizi navetta gratuiti attivati per l’occasione.

La carovana del Giro d’Italia transiterà lungo le vie: piazza Linate – via Bandiera – via Palestro - via Stefano da Seregno - piazza Roma – corso del Popolo – piazza Concordia – via Umberto – via Colombo – via San Vitale – via Stoppani – via Parini – piazza Prealpi – via Briantina, per poi proseguire in direzione Carate Brianza. Lungo il percorso e nelle aree circostanti sono stati predisposti alcuni divieti: qui per leggere tutti i dettagli.