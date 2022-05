Un Giro d'Italia "speciale" passa per Meda

Il Giro d'Italia di handbike passerà anche per Meda. Gli atleti attraverseranno il comune brianzolo il prossimo 22 maggio. E Meda si sta già organizzando per accogliere al meglio questo importante evento non solo sportivo, ma anche di inclusione sociale. Oltre che prestigiosa vetrina per far conoscere la città anche a livello nazionale.

Punto di partenza e di arrivo sarà via Indipendenza. Gli atleti attraverseranno le vie Pace, Trento, Trieste, Einaudi, Cialdini, Fermi, Callas, Dell’Artigianato. Naturalmente queste vie rimarranno chiuse. Saranno inoltre interdette al traffico e alla sosta corso della Resistenza, via Indipendenza (tratto centrale), via Gagarin dove troveranno collocazione i mezzi dell’organizzazione e degli atleti. Il traffico in direzione da e per Seregno e Superstrada Milano-Meda verrà indirizzato verso via Piave, mentre quello per e da Cabiate verso via Como.

I divieti di circolazione rimarranno in vigore dalle 6 alle 22 di domenica 22 maggio. Le maggiori limitazioni riguarderanno ovviamente gli orari in cui si terranno le prove (dalle 10 alle 11) e la gara (dalle 11 alle 12.30). Prima delle 10 e dopo le 12.30 la mobilità verrà regolata ma non interdetta. L’intera area sarà presidiata capillarmente da agenti delle forze dell’ordine e dai volontari che garantiranno il servizio d’ordine e guideranno gli utenti della strada.