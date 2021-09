Route21: centauri 'speciali' in viaggio per l'Italia fanno tappa in Brianza

Il giro d'Italia in moto con i ragazzi con la sindrome di down si è fermato anche a Concorezzo

Ha fatto tappa anche a Concorezzo la Route21, il giro d’Italia in moto con i ragazzi con la sindrome di down organizzato dall’associazione Diversa-Mente di Verona.

Tappa alla concessionaria Harley Davidson di Guglielmo Zappa dove ad attendere questi specialissimi e gasatissimi motociclisti c'erano il vicepresidente dell'associazione Gian Piero Papasodero, il sindaco Mauro Capitanio, l’assessore alle politiche sociali di Monza Desirè Merlini, e l’arciprete di Monza monsignor Silvano Provasi.

Nata come un viaggio la Route21 (il numero 21 si riferisce al cromosoma in più che ha la persona con la sindrome di down) ha l’obiettivo di sottolineare che non esistono diversità ma opportunità e che ognuno può raggiungere i propri obiettivi. A prescindere da quel cromosoma.

"La Route21 è nata per coniugare il mio desiderio di dare un’opportunità ai ragazzi Down con la mia passione per le moto. In questi sette anni li ho visti crescere, autodeterminarsi, vivere la loro vita in maniera normale”, ha spiegato il vice presidente

Partita il 4 settembre da Cervia, nel suo lungo viaggio i ragazzi faranno tappa in 25 città tra cui Monza, Genova, Pontedera, Crotone, Salerno, Catania, e poi di nuovo su verso Roma e Viterbo, dove si concluderà domenica 3 ottobre.

I ragazzi si alterneranno in una sorta di staffetta che li vedrà tutti riuniti per la tappa conclusiva del viaggio. Lungo il tragitto amici e sostenitori si uniranno alla spedizione e percorreranno qualche chilometro della Route.

Giunta alla settima edizione, la Route21 Chromosome on the Road prende ufficialmente il via nel 2015 con l’obiettivo di sfidare l’omologazione che spesso incasella i ragazzi affetti da sindrome di down e lasciar emergere il carattere e le peculiarità di ognuno.

Il nome dell’iniziativa è emblematico e richiama il mito americano della Route 66, la famosa autostrada che attraversa gli Stati Uniti da est a ovest, percorsa per decenni da automobilisti e motociclisti.