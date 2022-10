Il Giro d'Italia parte (con una tappa) dalla Brianza, la carovana rosa al via da Seregno

Domenica 21 maggio la tappa numero 15 del Giro d'Italia parte da Seregno. Un percorso che dalla Brianza porterà la carovana rosa fino a Bergamo. "È la seconda volta che il Giro parte da Seregno, 63 anni dopo" ha detto il sindaco di Seregno Alberto Rossi commentando la notizia durante una conferenza stampa organizzata per annunciare l'inserimento della tappa seregnese nel calendario della manifestazione che è stato presentato ufficialmente il 17 ottobre. "Se l’evento è quasi unico, c’è un seregnese illustre che ha vissuto il Giro da protagonista per dieci edizioni: Giacinto Santambrogio".

"Per questo come primo gesto ho voluto Angelo e Fausto di fianco a me, per ricordare il loro caro campione e per iniziare nel suo ricordo questa splendida avventura. Perché fin dai primi momenti abbiamo sognato questo percorso come un qualcosa che non riguardi solo l'Amministrazione, ma tutte le realtà sportive con le quali, anche grazie all'organizzazione della Seregno Sport Week, abbiamo imparato a essere ambiziosi e a lavorare insieme progettando grandi appuntamenti. Questo brindisi simbolico con le persone che hanno reso possibile il raggiungimento di questo traguardo vuole essere davvero un punto di partenza per aprire ora a tutta la Città". La carovana rosa era già partita da Seregno il 2 giugno 1960.

"Siamo aperti a confrontarci con le idee e le proposte di tutti per avvicinarci al meglio al 21 maggio. Perché sia davvero una festa per tutti, perché è questo che per noi dev'essere innanzitutto lo sport: la possibilità di gioire insieme" ha concluso il sindaco Rossi.

La tappa brianzola

Sono 191 chilometri per una "tappa di montagna in città" con arrivo a Bergamo. "Sebbene intervallate da tratti abbastanza semplici le salite da affrontare possono costituire terreno per ogni tipo di attacco e presentazione. Dopo pochi chilometri si scala la Valcava con le sue pendenze arcigne entrando in provincia di Bergamo. Primo passaggio in città (non sull’arrivo) per scalare i tornanti di Selvino. Discesa su Bracca e Sedrina per rientrare in Bergamo attraverso il traguardo (strappo della Boccola). Si affronta quindi la Roncola dal versante di Barlino per ridiscendere su Bergamo fino al classico arrivo di molti Giri di Lombardia" si legge nelle informazioni tecniche a corredo del percorso in relazione alla tappa 15.

L'edizione 106 del Giro d'Italia

Il percorso del 106° Giro d’Italia in programma dal 6 al 28 maggio 2023 è stato presentato il 17 ottobre al teatro lirico di Milano Giorgio Gaber. Per la seconda volta nella sua storia il Giro d’Italia partirà dalla Regione Abruzzo dopo quella del 2001. Qui il percorso completo, tappa per tappa.