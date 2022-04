La biblioteca civica si amplia e arriva anche il baby pit stop

Novità a Giussano: la biblioteca civica si amplia. Il via libera dell'amministrazione comunale e in autunno l'avvio dei lavori che porteranno all'ampliamento della biblioteca civica don Rinaldo Beretta e a un nuovo utilizzo di Villa Sartirana. Il progetto prevede l’utilizzo di entrambi i piani di Villa Sartirana e il posizionamento della reception nella “limonaia” con vista sul parco, così da creare un nuovo dialogo fra spazi interni ed esterni. Al piano terra lo spazio accoglienza per i bimbi e i nuovi lettori, e al piano superiore l'angolo studio e consultazione di volumi, riviste e quotidiani. Dal punto di vista tecnico, il comune finanzierà la creazione dei nuovi spazi, dello spostamento di parte del patrimonio librario al pian terreno e dell’acquisto dei nuovi arredi necessari alla creazione delle nuove aree. Si sta definendo anche un’area per l’allattamento e il posizionamento di un fasciatoio, un modo per rendere sempre più Villa Sartirana fruibile delle famiglie.

Da anni si parla dell'ampliamento della biblioteca. Adesso arriva la riorganizzazione di uno dei servizi più utilizzati dai cittadini. Il comune ha deciso di riorganizzare gli spazi spostando al pian terreno le attività che comportano una maggior interazione con il pubblico fra cui la reception, dove ha luogo il prestito e il reso dei volumi, e gli spazi dedicati alla fascia 0-12 anni che verranno ospitati nelle sale attualmente deputate a sedi espositive. Verranno acquistati nuovi arredi idonei ad avvicinare i più piccoli alla lettura e verrà allestita uno spazio ludico culturale dedicato a bimbi e genitori.

"Contestualmente, il piano superiore potrà godere di una maggior luminosità e fruibilità da parte dell’utenza, con la creazione di aree studio riservate a disposizione di adolescenti e giovani, intercettando il bisogno di spazi manifestati dagli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado - fanno sapere dal comune di Giussano -. Oltre agli spazi studio verrà ampliato lo spazio dedicato alla consultazione di libri, riviste e quotidiani, garantendo per tutto il piano superiore un’area maggiormente ovattata rispetto alle condizioni attuali".

Per le mostre, in attesa della realizzazione del nuovo salone polifunzionale, verranno messi a disposizione gli spazi comunali di Villa Mazenta. "Una scelta dettata anche da un dato di fatto: nel triennio 2017-2019 l’utilizzo delle sale espositive di Villa Sartirana e di Villa Mazenta si è costantemente attestato attorno al 50%", precisano dal municipio.

“Alle associazioni assicuriamo massimo dialogo e confermiamo come sede espositiva Villa Mazenta, che sarà al centro di una comunicazione massiva per renderla, agli occhi dei giussanesi, il nuovo polo culturale espositivo della città - commentano il sindaco Marco Citterio e l'assessore alla Cultura Sara Citterio -. Il nostro ragionamento guarda al medio e lungo periodo: la necessità di spazi per la nostra biblioteca è improrogabile se vogliamo costruire un polo culturale di interesse provinciale, intercettando un’utenza sempre maggiore e rappresentando un richiamo anche per le realtà circostanti. I nuovi spazi ci consentiranno di migliorare la vivibilità del nostro principale polo culturale cittadino, favorendo la visibilità dell’intero patrimonio librario e creando, soprattutto, sale adeguate ad accogliere i lettori del domani. La sfida è questa: rivolgerci ai ragazzi di oggi per avvicinarli anche con i dovuti strumenti alla scoperta del piacere della lettura. Al pubblico potremo così proporre nuove occasioni di incontri con autori e ulteriori iniziative culturali che mettano in dialogo la Biblioteca Civica con il parco di Villa Sartirana dove già il Comune ha posizionato nuove panchine per lo studio”.