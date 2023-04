In coppia nella vita e nel ballo: ecco chi sono i ballerini brianzoli più bravi d'Europa

Splendida vittoria al campionato europeo di ballo da sala Wdc - Al per la coppia giussanese formata da Giuseppina Borgonovo e Domenico Mazzaglia.

I due coniugi, il cui amore è evidentemente sorretto anche dalla grande passione che entrambi hanno sempre avuto per il ballo, hanno trionfato, battendo coppie provenienti da tutta Europa, alla famosa gara europea di danze standard, piazzandosi al primo posto nella categoria senior II - over 45, tenutasi a Blackpool, nel Regno Unito, l'8 aprile. A farli vincere un impareggiabile mix di esperienza, precisione tecnica, musicalità ed eleganza. Per loro, il realizzarsi del sogno che è quello di tutti di tutti i ballerini, ovvero quello di poter ballare nella splendida location del Winter Garden di Blackpool, la maestosa ed elegante struttura che dal 1840 ospita le più importanti gare di ballo e gli spettacoli e i concerti più rinomati.

Giuseppina e Domenico, durante gli ultimi anni, hanno collezionato i più prestigiosi titoli a livello mondiale, oltre a vincere le più importanti gare internazionali. Fra queste anche la vittoria al Campionato del Mondo Wdc - Al over 40, nel 2021, e quella al campionato europeo Wdo, categoria over 45, nel 2022. I due coniugi hanno fatto sapere che questo ultimo podio li riempie di orgoglio e soddisfazione e li ripaga di ogni sforzo e sacrificio che fanno giornalmente, sia a livello fisico che mentale. "Siamo convinti che il duro lavoro paga sempre - hanno sottolineato orgogliosi a MonzaToday -. La fama e il successo infatti costano, e si possono ripagare solo col sudore. Ed è proprio col sudore che nella danza si ottengono determinati risultati. Perchè senza impegno costante il talento purtroppo non basta. Ringraziamo altresì i nostri insegnanti e preparatori atletici Veronica Massaro e Fabio Foti, della scuola Revolution Dance di Muggiò, che dal 2009 con perseveranza e dedizione ci incoraggiano e ci spronano a fare sempre meglio".