Il comune brianzolo dove i cittadini donano i libri per chi è costretto a restare in città

Favorire la lettura, e dunque un po' di svago, per chi resterà in città nel mese di agosto. Anche in previsione della chiusura estiva della biblioteca comunale.

Succede a Giussano, dove grazie alle donazioni libere dei cittadini il comune ha potuto rifornire le casette dei libri con tanti nuovi volumi. Da qualche giorno infatti numerosi nuovi titoli letterari sono presenti nelle casette di piazza San Giacomo e di via Leopardi (di fronte alla chiesa di Birone). Sono testi che chiunque potrà prelevare, col solo impegno di restituirli al termine della lettura. I libri in questione fanno appunto parte di donazioni effettuate alla biblioteca civica da parte di diversi cittadini e che, per ragioni organizzative, non sono stati inseriti nel circuito di BrianzaBiblioteche. “Questi libri diventano però patrimonio comune e potranno essere presi in prestito in piena autonomia dai cittadini che troveranno grandi classici ed altri testi più di nicchia - ha chiarito l’assessore alla cultura Sara Citterio - Ogni libro è un patrimonio ed è un’ottima compagnia, tanto più per chi resta in città in queste settimane". L’invito, da parte dell'assessore, è dunque quello ad "andare a guardare quali sono i nuovi libri a disposizione e, spontaneamente, creare un virtuoso circolo di scambio di testi”.

Nel frattempo, sempre parlando di lettura, a Giussano è entrato nel vivo il progetto di "Bookcrossing diffuso", la seconda delle sette azioni de "La città dei libri", il progetto di promozione alla lettura redatto dal comune e finanziato con 20mila euro da Fondazione Cariplo. In particolare, alcuni dei volumi donati dalla cittadinanza andranno a comporre uno spazio per il bookcrossing ospitato dalle scuole del territorio: i piccoli utenti (e i loro genitori) nel corso dell’anno troveranno ad accoglierli un angolo in cui potranno sfogliare e prendere in prestito nuovi libri con cui andare alla scoperta di nuove storie e stimolare la loro fantasia. I

l progetto di bookcrossing diffuso resterà aperto alle altre scuole del territorio e alle attività commerciali. Per aderire all'iniziativa scrivere a cultura@comune.giussano.mb.it