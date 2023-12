In Brianza apre un nuovo "giardino d'inverno" in una location da sogno: ecco dove

Lo spazio è quello di Villa Sartirana, la dimora del XVsecolo al centro di Giussano, immersa in uno splendido parco impreziosito da numerose essenze esotiche.

Qui, a breve dovrebbe aprire un "giardino d'inverno", fruibile 365 giorni all'anno come luogo di ritrovo. Il comune di Giussano sta infatti predisponendo una procedura che permetta di affidare la concessione temporanea del bar caffetteria all’interno della storica dimora, Così da garantire a cittadini e vistiatori un soggiorno più piacevole.

La concessione avrà una durata di circa 6 mesi, sino alla conclusione della procedura di gara per la concessione decennale degli spazi, il cui iter verrà avviato già nei prossimi giorni. La giunta comunale ha definito le nuove linee guida che saranno ricomprese nel bando di gara. Innanzitutto, è stata stabilita in dieci anni la durata della concessione, e poi è stata appunto prevista per il nuovo concessionario la premialità di installare una struttura tipo “giardino d’inverno”, realizzata in ferro e in vetro, così da garantire all’utenza uno spazio chiuso per 365 giorni all’anno, immerso nel contesto storico e naturalistico di Villa Sartirana, ponendosi come servizio all’utenza della Biblioteca Civica ma più in generale della cittadinanza.

"Si tratta di un punto di ristoro, di incontro e di relazione che va a servizio di tutta la cittadinanza per la posizione cruciale nella quale è collocato - afferma il sindaco Marco Citterio - La decisione di una concessione decennale consente di creare una continuità di servizio che, in questa fase di gara, intendiamo garantire mediante una gestione temporanea di operatori del settore. Di concerto con l’assessore al Commercio Paola Ceppi e l’assessore al Patrimonio Giacomo Crippa, abbiamo sviluppato una progettualità che vuole estendere la capacità attrattiva dell’esercizio commerciale, renderlo coerente col luogo in cui si offre e sviluppare uno spazio di ritrovo che valorizzi la più importante villa pubblica del territorio".