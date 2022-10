Nel parco intitolato al piccolo Nicholas arrivano i giochi inclusivi

A Giussano giochi inclusivi all'interno del Parco dedicato a Nicholas Green , il bambino statunitense ucciso tragicamente nel 1994 all’età di 7 anni mentre era in viaggio in Italia con la sua famiglia. La sua storia salì alla ribalta delle cronache nazionali perché i genitori decisero di donare gli organi del figlio, dando una forte spinta al tema della donazione anche nel nostro Paese.

Adesso a Giussano nel Parco dedicato a Nicholas arriva un altro esempio di solidarietà. Grazie a un cofinanziamento di 30 mila euro verranno posizionati giochi senza barriere accessibili anche ai bambini con disabilità. Il comune di Giussano si è classificato all’ottavo posto nella graduatoria finale del bando giochi inclusivi 2022, promosso dal Pirellone e al quale l'amministrazione aveva partecipato presentando un progetto relativo ad una delle più aree verdi più frequentate. Il Pirellone parteciperà con lo stanziamento di 30 mila euro, i restanti 30 mila euro verranno sborsati dalle casse comunali. L'area verrà allestita nell'ala nord del Parco che è facilmente raggiungibile da via Bondi (una strada chiusa dove verrà realizzato un posto auto riservato).

Verranno installati una torre con scivoli e arrampicata, una giostra a forma di tazza, un pannello musicale con speciali combinazioni di ritmo suoni e toni e una doppia altalena il cui seggiolino può essere utilizzato in contemporanea da bambini e genitori, insegnanti e studenti, anziani e giovani. Per la realizzazione dell’area giochi inclusiva verranno impiegate attrezzature realizzate con materiali di ultima generazione, sostenibili dal punto di vista ambientale, realizzati con il minimo possibile di emissioni di CO2. In alcuni casi, i giochi potranno provenire al 100% dal riciclo post-consumo di rifiuti oceanici.

“Un risultato di assoluto rilievo tenendo conto che sono stati 412 i comuni lombardi ad aver partecipato al bando - commentano il sindaco Marco Citterio e l'assessore ai Lavori pubblici Giacomo Crippa -. La valutazione del nostro progetto ci pone ex aequo con il comune che si è classificato al terzo posto, un punteggio che riconosce lo sforzo progettuale effettuato dall’Ufficio Lavori pubblici. Sin dall’inizio la giunta comunale ha scelto di lavorare per una città senza barriere, anche recependo i suggerimenti dati dai consiglieri comunali che attraverso una mozione presentata dalla maggioranza, con prima firmataria la consigliera Silvia Ascarie votata all’unanimità in consiglio comunale da tutte le forze politiche che avevano chiesto massima attenzione sul tema. Oggi, questi impegni hanno le basi per tradursi in fatti concreti”.

Negli scorsi anni sono già stati realizzati alcuni lavori di adeguamento dei parchi delle frazioni di Robbiano e Paina, gli unici in cui erano già presenti dei vialetti interni, mediante la posa di diversi giochi, in affiancamento a quelli esistenti, con caratteristiche di inclusività.