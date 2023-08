Accanto al laghetto brianzolo sorgerà un percorso ludico per stimolare la creatività dei bimbi

Un percorso ludico pensato per stimolare l’agilità, la reattività e il senso di equilibrio dei bambini da collocare nell’area del noto laghetto brianzolo, a pochi minuti da Monza e già frequentatissimo dai brianzoli.

La giunta comunale di Giussano ha infatti approvato il documento di fattibilità per valorizzare ulteriormente l’oasi cittadina ampliando gli spazi di divertimento, ritrovo e gioco per i bambini già oggi presenti. In particolare, il progetto prevede la realizzazione di un circuito ludico nello spazio adiacente all’area attrezzata a giochi (nelle immediate vicinanze del parcheggio di via Stelvio), all’interno di una area verde ombreggiata. Un percorso dinamico - sportivo, fruibile da più bambini contemporaneamente, che permetta di sviluppare abilità personali e sviluppare il concetto di sana competitività e gusto della sfida. I moduli da superare coniugheranno forza, equilibrio, resistenza e elasticità, favorendo così giochi di gruppo e adeguando il percorso alle differenti età.

L’intera opera, che verrà portata a termine entro la prossima primavera, avrà un costo complessivo di 50mila euro ma è stata interamente finanziata con fondi regionali. “L’intervento rientra nel programma di incremento dell’offerta ludico - ricreativa all’area verde attrezzata del laghetto - ha spiegato il sindaco Marco Citterio - La posa di nuovi giochi e arredo contribuirà a rendere ancor più attrattiva un’area su cui questa amministrazione comunale ha posto massima attenzione, investendo risorse proprie e convogliando fondi provenienti da Regione Lombardia”. “La progettualità che prevede un nuovo percorso ludico al laghetto si affianca anche alla realizzazione del nuovo bar, alla riqualificazione del parcheggio di via Stelvio, alla programmazione di interventi su fontanili, sentieri ed impianto di illuminazione - ha aggiunto aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Giacomo Crippa - Il nostro impegno è rendere l’oasi un contesto di incontro e relazione, sempre più attrattiva per il nostro territorio”.