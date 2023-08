Il comune brianzolo dove gli agenti della polizia locale sono "armati" (anche) di lettore di microchip

A Giussano gli agenti della polizia locale sono “armati” anche di lettore di microchip. Uno strumento utile per garantire una più rapida identificazione del proprietario di cani e gatti che vengono trovati vagare lungo le vie del comune brianzolo. Il lettore microchip che ha in dotazione la polizia locale di Giussano è di ultima generazione adatto per scansionare i microchip dei cani, obbligatori per legge in tutta Italia.

Gli agenti, attraverso questa apparecchiatura, possono controllare il microchip che ogni proprietario deve per legge far applicare al proprio cane per non incorrere in sanzioni pecuniarie. Il codice identificativo viene registrato presso l’Anagrafe canina regionale e permette di associare l’animale ai dati anagrafici del proprietario.

Il lettore è in grado anche di scansionare i microchip relativi ai gatti: in Italia, nonostante l’Anagrafe nazionale felina esista da qualche anno, non è obbligatorio microchippare il proprio gatto. Regione Lombardia, attraverso il Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023, ha però reso obbligatorio il microchip per tutti i gatti nati o acquisiti a partire dall’1 gennaio 2020, prevedendo sanzioni nel caso di trasgressione. La normativa non ha però valore retroattivo, quindi chi ha adottato un gatto prima di tale data può decidere se microchipparlo o meno. “L’utilizzo di questo strumento ci mette nella condizione di essere di aiuto a chi tiene al proprio cane e al proprio gatto, rendendolo più facilmente identificabile e distinguendolo da esemplari randagi – afferma Paola Ceppi, assessore con delega al Benessere animale - Attraverso la lettura del microchip, è infatti possibile risalire rapidamente ai legittimi proprietari dei cani smarriti, ma è anche possibile verificare il rispetto delle normative di benessere animale. Nel caso di un cane e di un gatto, sarà così più facilmente agevolato il ricongiungimento con il suo proprietario. Il lettore elettronico inoltre consentirà di controllare, in base ai dati registrati all’Anagrafe Canina Regionale, l’appartenenza dell’animale ai dati anagrafici del proprietario”.