Arrivano i semafori "intelligenti" per una viabilità più scorrevole: ecco dove

Una viabilità più scorrevole - anche negli orari di punta e anche nei giorni di esodo verso Laghi e Prealpi - grazie alla posa di nuovi impianti semaforici “intelligenti” in grado di adattare i tempi di attesa ai flussi di traffico. E una puntuale attenzione alla mobilità pedonale con la realizzazione di due nuovi tratti di marciapiede per collegare in modo ancor più capillare il Laghetto con le zone limitrofe.

L’amministrazione comunale di Giussano ha pianificato una serie di interventi per rendere più snella e sicura, la viabilità nell’area del Laghetto. Nello specifico, gli attuali impianti semaforici situati in via Viganò e in concomitanza con gli incroci con via General Cantore e con la via Tofane, saranno infatti sostituiti con nuovi semafori "intelligenti". In entrambi i casi i semafori di nuova generazione saranno in grado di regolare le attese in virtù del traffico esistente riducendo le code e favorendo lo scorrimento della viabilità. “Prosegue l’attenzione dell’amministrazione comunale verso l’area Laghetto - hanno affermato il sindaco Marco Citterio e l'assessore con delega alla Viabilità Felice Pozzi - intervenire sui flussi viabilistici significa favorire l’accesso alla nostra oasi naturalistica e ridurre i tempi di attesa significa contrastare l’inquinamento portando un beneficio ambientale alla nostra città”.

Gli interventi non riguarderanno però solo la mobilità su gomma. Sono infatti due i progetti che verranno realizzati a favore della mobilità pedonale. Un primo tratto di marciapiede verrà realizzato dalla rotonda via Viganò - Lazzaretto - Carroccio fino a via Colombo, dove i pedoni potranno poi dirigersi verso i sentieri del Parco Valle Lambro e da qui raggiungere il bacino lacustre. Un secondo tratto si snoderà invece al fianco di via Tofane permettendo così di camminare in tutta sicurezza da e verso via Stelvio, la chiesa di San Francesco e l’area del Laghetto. In quest’ultimo caso, è anche prevista la realizzazione di un nuovo passaggio pedonale. “Sono entrambe opere fortemente attese dalla cittadinanza che, nei prossimi mesi, vedranno la loro completa realizzazione - ha aggiunto l’assessore Pozzi - l’attenzione all’area Laghetto proseguirà con una progettualità che miri ad assicurare il deflusso di traffico anche a fronte di un incremento delle opportunità commerciali insistenti nella zona”.