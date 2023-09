La piazza brianzola che per una sera si trasforma in palestra sotto le stelle

Una serata di allenamento e sport sotto le stelle. Succede a Giussano. L’appuntamento è per sabato 23 settembre dalle 17 alle 23.30 in piazza Mercato.

L’evento, promosso dall’amministrazione comunale, prevede esibizioni e dimostrazioni per avvicinare i giussanesi (ma non solo) allo sport e per far conoscere le società sportive del territorio. Saranno allestiti campi prova per tutte le discipline, verrà distribuito materiale informativo, sarà possibile incontrare atleti, allenatori ed educatori per conoscere meglio quel preciso sport.