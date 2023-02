La grande villa brianzola trasformata in una biblioteca civica

Villa Sartirana diventa il paradiso per gli amanti della lettura. Una buona notizia per i giussanesi (di tutte le età) che amano i libri. La storica villa ospiterà da marzo 2023 la nuova (e rinnovata) biblioteca cittadina. La biblioteca civica don Rinaldo Beretta chiuderà al pubblico dal 21 al 28 febbraio, tempo necessario per concludere le operazioni che vedranno un sostanziale raddoppio degli spazi del polo culturale della città di Giussano. Dall’inizio del mese di marzo, la riprogettazione degli spazi permetterà di ampliare il numero delle proposte al pubblico e di poter rivolgere un innovativo sguardo verso la fascia più giovane dei lettori.

Al piano inferiore di Villa Sartirana, nella limonaia, verrà posizionata la reception con i servizi di ritiro e prestito libri, mentre le sale attigue saranno destinate ai bambini e ai ragazzi. La riprogettazione degli spazi prevede nel breve e medio termine un incremento dell’utenza, un maggior numero di spazi da presidiare ed un aumento delle iniziative pensate per la cittadinanza. Da qui la scelta dell’amministrazione di affidare per una durata sperimentale di due anni il servizio di gestione dei servizi bibliotecari ad un operatore specializzato del settore che si integrerà organicamente con il personale comunale già oggi presente (e confermato) composto da due dipendenti.

La gara è stata vinta dalla cooperativa Le Macchine Celibi di Bologna, nata nel 1990 allo scopo di favorire una sempre più ampia partecipazione sociale alla cultura; dal 2003 gestisce attività presso numerose biblioteche dell’Emilia Romagna, della Lombardia, della Toscana e del Friuli Venezia Giulia, affiancando ulteriori servizi nei musei, teatri, centri culturali e giovanili, info point turistici.

Il personale specializzato che sarà operativo a Giussano si occuperà di gestire i servizi bibliotecari (intesi come attività di front office e di back office oltre a servizi generali connessi), i servizi di promozione della biblioteca, dei libri e della lettura, i servizi di supporto alla realizzazione di eventi all’aperto nel parco della Villa Sartirana e le attività interne alla struttura finalizzate ad avvicinare alla lettura gli under 14 e a generare presso Villa Sartirana un polo culturale di riferimento non solo per il comune di Giussano ma anche per i territori limitrofi.

All’operatore aggiudicatario della gara verrà inoltre richiesta, in ciascuna delle due annualità, l’organizzazione e la realizzazione di almeno 10 incontri di promozione della lettura per la fascia 0 – 6 anni, 50 incontri di promozione della lettura per la fascia di ragazzi in età scolastica, 10 incontri rivolti alla cittadinanza fra cui incontri con l’autore e gruppi di lettura, il tutto in completa sinergia con il personale della biblioteca. Il comune manterrà la piena titolarità del servizio, con i relativi poteri di indirizzo e controllo, attività che verranno svolte dall’ente avvalendosi della collaborazione del personale dipendente attualmente in servizio.

“L’ampliamento degli spazi della nostra biblioteca civica e il potenziamento del personale ci permettono di avere gli strumenti per affrontare una sfida che interesserà il nostro polo culturale cittadino, dove la lettura sarà soprattutto un percorso che accompagnerà le persone sin da piccole e consentirà di scoprire con proposte sempre più innovative il fascino della scoperta di storie, informazioni, racconti - affermano il sindaco Marco Citterio e l’assessore alla Cultura Sara Citterio -. Questo nuovo cammino, che vedrà il comune mantenere salde le redini del servizio, ha l’obiettivo di dare ulteriore valore a Villa Sartirana e al patrimonio materiale e immateriale che da sempre accompagna la nostra biblioteca”.