Con una giocata di soli 4 euro ne ha vinti oltre 270 milla.

E’ di Giussano il vincitore del 13 al Totocalcio. Nell’ultima schedina, infatti, lo scommettitore ha centrato tutti gli eventi previsti vincendo ben 273.652 euro con una giocata di soli 4 euro. La somma incassata rappresenta la vincita più ricca mai registrata da quando è stata adottata la nuova formula di gioco. "Ho un’idea su chi possa essere il fortunato giocatore - ha dichiarato Marco Trezzi, titolare del Bar Trezzi, dove è stata centrata la super vincita - Dovesse essere lui si tratterebbe di un cliente abituale e che spesso compra anche le schedine che prepariamo noi. Col nuovo formato del Totocalcio abbiamo centrato diversi 11’ quest’anno, ma mai il 13. Questo è il primo e fa piacere che sia una cifra così alta".

Il Totocalcio ha ripreso nuova linfa a seguito dell’introduzione del nuovo formato con 8 partite obbligatorie e le altre 12 tra le quali c’è libertà di scelta. Una variazione nella schedina che è stata molto apprezzata dagli utenti proprio per la possibilità di costruire una schedina personalizzata e raggiungere l’ambito ’13’ che, come dimostra l’ultimo jackpot centrato, può rivelarsi di altissimo valore. Inoltre, anche le altre categorie di vincita come l’11 e il 9 spesso riescono a regalare cifre importanti nell’ordine delle migliaia di euro rendendo il concorso sempre più attraente per gli appassionati.

Resta il mistero su chi sia stato il fortunato vincitore. E la speranza degli altri giussanesi di potere, anche loro, ricevere lo stesso dono dalla sorte.