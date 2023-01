Gli 80 TikToker tra i più famosi incontrano i fan in Brianza tra autografi e schiumaparty

Gli 80 TikToker più famosi si danno appuntamento in Brianza per incontrare i fan tra autografi e schiumaparty. Un Mette&Greet tra i più grandi d'Italia organizzato nel parco acquatico di Concorezzo.

L'appuntamento è per sabato 28 gennaio alle 16.00, oltre 80 TikToker provenienti da tutta Italia si incontreranno in questa cornice d’eccezione e trascorreranno il pomeriggio e la serata in compagnia dei propri fan, scattando foto e firmando autografi. L’evento è organizzato in occasione della Convention dell’agenzia di talent CFactor. Tra i talent più seguiti e amati, la comica @lapitonz, lo “smanettone” @mattenry.raw, il prankman @marianoprank e l’allevatore @saverioriccelli. Gli ospiti del Parco potranno trascorrere una giornata in compagnia dei propri beniamini, tra le onde e gli scivoli e dalle 21, infatti, Acquaworld si ricoprirà di schiuma al ritmo delle hit del momento con Dj set che farà ballare e scatenare gli ospiti fino a notte fonda.

Il costo del biglietto è a partire da 19,90 euro, con consumazione inclusa.