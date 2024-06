Gli studenti brianzoli a scuola di finanza per imparare a risparmiare

Educazione finanziaria agli studenti per iimparare a risparmiare. E a custodire le basi del loro futuro.

Si è svolto nei giorni l’incontro "Opportunità e insidie dei sistemi di pagamento", organizzato da Bcc Carate Brianza presso l’Auditorium della sede in collaborazione con la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro - Consolato provinciale di Monza e Brianza, che ha visto la partecipazione delle classi terze dei corsi di Amministrazione Finanza e Marketing e Servizi Informatici Aziendali dell’istituto superiore "Martino Bassi" di Seregno. Alle prese con una speciale occasione di formazione e sensibilizzazione sul risparmio bancario.

Il momento di formazione si annovera nell’ambito delle iniziative della "Bcc Innovation Week", una settimana dedicata all’innovazione organizzata dalle Banche di Credito Cooperativo, che mira a promuovere la crescita economica e l’innovazione nel territorio attraverso eventi formativi e di sensibilizzazione. Gli studenti sono stati accolti dal saluto e dall’intervento del presidente del consiglio di amministrazione di Bcc Carate Brianza Ruggero Redaelli che si è concentrato sulle tappe fondamentali che hanno scritto la storia della Bcc di Carate Brianza e successivamente sui principi cardine che regolano l’attività di una banca di credito cooperativo. Sottolineando il ruolo cruciale della cooperazione e della vicinanza al territorio.

Si è poi passati al focus curato da Massimo Valsecchi, responsabile dell’ufficio Marketing, Prodotti e Condizioni di Bcc Carate Brianza, dedicato agli strumenti digitali di pagamento e alle modalità di risparmio, durante il quale sono state illustrate le opportunità offerte ai giovani e rimarcata l’importanza della sicurezza nei sistemi di pagamento. L’evento ha perciò approfondito temi come l’efficacia della sicurezza nei sistemi di pagamento, evidenziando le strategie per prevenire le frodi e le truffe informatiche, concentrandosi anche sui pagamenti digitali e l’Eurodigitale, nonché fornendo nozioni in materia di educazione finanziaria, per ottimizzare le proprie abitudini di risparmio.

"L’evento costituisce un ulteriore passo avanti nella nostra missione di promuovere la crescita e l’innovazione nel territorio, rafforzando il legame con la comunità locale e contribuendo a costruire un futuro più sicuro e prospero anche per i nostri giovani" ha concluso Redaelli.