Al centro commerciale visite senologiche e mammografie gratis

Appuntamento con la prevenzione al Globo di Busnago. Per tutta la giornata di sabato 11 marzo nel parcheggio esterno (Ingresso 3) sarà presente l’ambulatorio mobile della Lega italiana lotta ai tumori (Lilt) di Monza e Brianza. Dalle 9 alle 18 sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla visita senologica e alla mammografia. Quest’ultimo esame è indicato alle donne che hanno più di 40 anni e che non lo hanno eseguito negli ultimi 12 mesi. Sarà possibile sottoporsi a visita ed esami fino ad esaurimento posti.

Prevenzione e cura

Nella Casa Lilt di Monza di via San Gottardo le parole d'ordine sono prevenzione, ma anche cura e assistenza nei confronti delle persone alle quali il tumore, purtroppo, è già stato diagnosticato. Oltre ad attività e servizi di sostegno ai familiari che si prendono cura del malato oncologico. Sono state incrementate le tipologie di visite ed esami, effettuati con attrezzature all’avanguardia.É possibile sottoporsi a diversi tipi di ecografia (addome, cute e sottocute, testicoli e scroto, tiroide-paratiroidi con ecocolordoppler, transrettale, all’apparato urinario, cardiologica), colposcopia diagnostica con esame istologico, il MammoRisk, i test di funzionalità respiratoria, la valutazione del rischio cardiovascolare e un percorso per chi è affetto da sindrome metabolica. Casa Lilt si estende su 700 metri quadrati, 5 piani, 6 sale mediche, 1 palestra di riabilitazione, 2 sale per la fisioterapia, 1 studio di psiconcologia, 6 uffici di assistenza e altre attività di missione. Il tutto per un investimento di 2 milioni di euro.