La piscina brianzola con i gonfiabili in acqua

In piscina a Seregno arrivano i gonfiabili. Un parco giochi acquatico, in vasca. Ad annunciare la novita, nei giorni scorsi, era stato il sindaco Alberto Rossi. "Per rendere più divertenti le giornate dei più piccoli e non solo alle piscine della Porada sono arrivati i nuovi gonfiabili posizionati nella piscina da 25 mt all’aperto".

"È un intervento che arricchisce la proposta di svago e divertimento, mirato a rendere più attrattivo il Centro Sportivo durante l'estate, parte di un programma più ampio di ammodernamento degli impianti, gli spogliatoi e le strutture che prenderà il via nei prossimi mesi".