Alle porte di Monza vinti un milione di euro

La dea bendata ha baciato la Lombardia. Il mese di febbraio comincia alla grande per il Million Day, la lotteria quotidiana che mette in palio 1 milione di euro. Ed in particolare, la dea bendata ha voluto premiare Milano. Nell’estrazione del 3 febbraio scorso, infatti, la cinquina vincente è stata centrata da un giocatore del capoluogo lombardo e da uno del comune di Gorgonzola, sempre nel Milanese. La combinazione fortunata è stata 6-8-11-29-39. Da quando è partito il Million Day, esattamente il 7 febbraio del 2018, la cinquina finale è stata centrata ben 239 volte.

"Con le due vincite milanesi - riporta l'agenzia Agimeg - i premi da 1 milione di euro centrati nel 2023 al Million Day sono 4. La prima era stata centrata il 26 gennaio a Potenza, mentre la seconda il 31 gennaio a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova. Il Million Day mette in palio 55 numeri e per giocare se ne devono scegliere 5. Ogni giorno una nuova combinazione più un’altra speciale estrazione ‘Extra‘. Con questa modalità si può vincere fino a 100.000 euro".