Gran Premio di Monza: biglietti (quasi) sold out

Al grande evento manca poco più di un mese. Ma da tempo è partita la caccia ai biglietti per assistere a quello che sarà il Gran Premio del centenario. La macchina organizzativa del Gp non va in vacanza. E chi ancora non si è accaparrato il ticket per partecipare alla grande festa dei motori deve "accontentarsi" di quello che resta. Consultando il sito dell'Autodromo si scoprono le disponibilità, ma anche i biglietti ormai sold out.

"Al momento sono disponibili biglietti tribuna e prato per le giornate di venerdì e sabato e biglietti prato per la giornata di domenica. Ulteriori disponibilità verranno messe in vendita nelle prossime settimane", si legge sul sito del circuito. Mentre risultano esauriti i biglietti per la gara di domenica.

La vendita dei biglietti per la gara del centenario è iniziata ad aprile: "Il crescente interesse per il Gran Premio di Monza è testimoniato dalle numerose richieste di prenotazione che clienti business e importanti player hanno già presentato al Circuito, tanto da raggiungere un volume di circa 40mila accessi già garantiti e opzionati dalle aziende nel fine settimana del Gp", avevano commentato dall'Autodromo monzese quando si sono aperti i botteghini. Previsioni azzeccate: la corsa ai biglietti era subito iniziata. Malgrado prezzi non sempre alla portata di tutti, i tifosi non si sono voluti perdere la possibilità di assistere a questa edizione del centenario nella speranza che la Ferrari salga sul podio.

Intanto il Tempio della Velocità di Monza sbarca nel mondo del metaverso. L'ingresso a brevissimo, da settembre il circuito verrà ricreato nell’universo virtuale e sarà così fruibile dai tifosi per assistere da remoto ad eventi, visitare la pista e le strutture riprodotte in tre dimensioni e partecipare a contest legati al motorsport. L’Autodromo (già in occasione del Gran Premio) potrà essere visitato gratuitamente dai tifosi nel Metaverso italiano The Nemesis. Attraverso il proprio computer o smartphone, gli utenti potranno scegliere un avatar ed accedere al mondo virtuale e interattivo, prendendo parte ad esperienze immersive e incontrando altri appassionati.