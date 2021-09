Gran Premio 2021: gli appuntamenti in pista di sabato 11 settembre

Non solo le qualifiche sprint. Emozioni a tutta velocità fin dalla mattina

Gran Premio di Monza 2021: il sabato della prove è a tutto gas. Iniziano a scaldarsi i motori e le emozioni. Il clou della giornata saranno le qualifiche sprint alle 16.30, ma fin dal mattino sono tanti gli appuntamenti per gli amanti dei motori.

Ecco il programma delle gare (non solo di Formula 1) per la giornata di oggi, sabato 11 settembre:

FIA Formula 2 | Gara 1 (21 giri o 45 minuti): 08.50 - 09.40

Porsche Mobil 1 Supercup | Qualifiche: 10.25 - 10.55

Formula 1 | Team Pit Stop Practice: 11.05 - 11.25

Formula 1 | Formula 1 Pirelli Hot Laps: 11.05 - 11.25

Formula 1 | Prove libere 2: 12.00 - 13.00

Sports Prototype Cup | Gara 1 (35 minuti): 13.25 - 14.05

FIA Formula 2 | Gara 2 (21 giri o 45 minuti): 14.45 - 15.35

Formula 1 | Qualifiche Sprint (18 giri o 30 minuti): 16.30 - 17.00

Promoter Activity | Historic Car Parade: 17.40 - 17.55

Porsche Mobil 1 Supercup | Gara 1 (15 giri o 30 minuti): 18.20 - 18.55

Naturalmente gli accessi esclusivamente tramite green pass. Massimi i controlli e la macchina della sicurezza (sanitaria e non) predisposta dagli organizzatori.

Non sarà possibile raggiungere l'Autodromo in auto: ma sono state prediposte delle corse supplementari di autobus che dalla stazione condurranno i tifosi direttamente in pista.