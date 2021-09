Gran Premio, dove parcheggiare l'auto

Domenica 12 settembre torna il Gran Premio di Monza. O meglio, il Gran Premio d'Italia. Sono oltre 15mila gli spettatori attesi, con biglietti tra i 100 e i 700 euro per la sola gara e l'obbligo del Green Pass.

Ma dove parcheggiare all'Autodromo di Monza, se si arriva in città con l'auto? Innanzitutto è bene sapere che - in occasione del Gran Premio d’Italia 2021 di Formula 1 - i parcheggi potranno essere acquistati online per l'intera durata dell'evento (da venerdì 10 a domenica 12). Consultando la mappa, è possibile individuare la propria tribuna e dunque il parcheggio ad essa più vicino.

Dove parcheggiare a Monza per il Gran Premio

Biassono, parcheggio scoperto, via Parco: consigliato per i veicoli provenienti da Sondrio, Lecco, Como. Si trova a 100 metri dal circuito. Il costo per domenica è di 30 euro.

Biassono, parcheggio scoperto, via Trento e Trieste: consigliato per i veicoli provenienti da Varese, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria. Si trova a circa 1.6 km dal circuito. Il costo per domenica è di 30 euro.

Monza, via Martiri delle Foibe, parcheggio coperto, consigliato per tutte le zone di arrivo. Dista circa 4.4 km dal circuito. Il costo per domenica è di 25 euro.

Monza, parcheggio coperto all'interno del centro commerciale Rondò dei Pini, adatto ad ogni provenienza. Dista circa 4.5 km dal circuito.

Monza, parcheggio coperto all'interno del centro commerciale Iper Maestoso. Adatto per tutte le provenienze, dista circa 2 km dal circuito. Il costo per domenica è di 40 euro.

Monza, parcheggio scoperto a Porta Monza, viale Cavriaga, all'interno del Parco. Adatto per tutte le provenienze, dista dal circuito circa 1 km. Il costo per domenica è di 40 euro.

Chi arriva in camper, può invece parcheggiare a Biassono in via Parco (il parcheggio dispone solamente dello scarico delle acque grigie e nere).