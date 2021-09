Gran Premio, come cambia la viabilità a Monza: le strade chiuse e i divieti

In occasione del 92° GP d’Italia di Formula 1 il 10, 11 e 12 settembre 2021, a discrezione della polizia locale, a seconda delle condizioni dell’affluenza e del deflusso veicolare e in seguito a particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica, verranno predisposte delle modifiche viabilistiche

Divieti, strade chiuse e modifiche alla viabilità. In occasione del 92° Gran Premio d’Italia di Formula 1 che si svolgerà all’Autodromo Nazionale di Monza il 10, 11 e 12 settembre 2021 sono in vigore alcune ordinanze di modifica della viabilità. A discrezione della polizia locale - spiegano dal municipio - a seconda delle condizioni dell’affluenza e del deflusso veicolare e in seguito a particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica, verranno predisposte delle modifiche viabilistiche.

Divieti nel Parco di Monza

Dalle 12 del 10 settembre e fino alle 24 del 12 settembre 2021 lungo viale Cavriga, dall’incrocio con viale dei Tigli fino al confine con il comune di Villasanta, è vietata la circolazione, con esclusione dei bus navetta e dei mezzi di Pronto intervento e autorizzati. Gli impianti semaforici lungo gli assi di sfollamento dell’Autodromo saranno temporaneamente disattivati e presidiati da agenti, al fine di consentire la massima fluidità e continuità al traffico proveniente dall’Autodromo.

All’interno del Parco di Monza, escluso le aree appositamente destinate all’interno dell’Autodromo, è vietata in permanenza la sosta e la fermata e, comunque, qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo, a caravan e autocaravan dal 6 settembre al 12 settembre 2021 compreso. L’accesso agli operatori commerciali titolari di concessione di vendita ed ai loro fornitori è concesso su viale Mirabello sul seguente itinerario: Porta di Villasanta, viale Cavriga, viale Mirabello, nei giorni: 10 settembre, dalle 9 alle 20; 11 settembre, dalle 8 alle 12; 12 settembre, dalle 8 alle 12.

In viale Montagnetta, verrà istituito il senso vietato: dall’incrocio con il viale di Vedano fino all’incrocio con via Villa (comune di Vedano al Lambro), l'11 e il 12 settembre 2021, dalle 6:30 alle 14; dall’incrocio con via Villa (comune di Vedano al Lambro) fino all’incrocio con il viale di Vedano, I'11 e 12 settembre 2021, dalle 14:30 alle 24.

Divieti in zona Parco

Nelle giornate di sabato11 e 12 settembre 2021, dalle 5 alle 24 è vietata la circolazione, con esclusione dei mezzi di Pronto intervento, autobus e comunque autorizzati in viale Battisti, carreggiata sud, dall’incrocio con piazzale Virgilio sino all’incrocio con viale Brianza; in viale Brianza dall’intersezione con viale Battisti sino all’incrocio con via A. Ramazzotti; all’incrocio via Giusti / viale Battisti. E' vietata la svolta a sinistra, con esclusione dei mezzi di Pronto intervento, autobus e comunque autorizzati provenienti da via Boito all’incrocio con Viale Cesare Battisti; via Donizetti all’incrocio con Viale Cesare Battisti. Vietata anche la svolta a destra, con esclusione dei mezzi di Pronto intervento, autobus e comunque autorizzati provenienti da Via D. Alighieri all’incrocio con Viale Cesare Battisti; Via Monti e Tognetti all’incrocio con Viale Cesare Battisti.

L' 11 ed il 12 settembre 2021, dalle 6:30 e sino al termine dell'evento, l’accesso a via della Birona è interdetto vicino alla rotonda della strada provinciale “SP6”, nel punto di incrocio della rotatoria con la stessa via della Birona.