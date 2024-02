Compra un Gratte e Vinci da 5 euro e vince due milioni: la fortuna bacia Bovisio Masciago

Cinque euro per un Gratte e Vinci del tipo "New Turista per sempre" e poi la mega vincita di 1,8 milioni di euro che, come prevede il gioco, gli verranno dati nel corso degli anni. Una vincita incredibile a Bovisio Masciago, in provincia di Monza e Brianza avvenuta al Bar Franca in via Marconi. Con questo gioco si incassano subito 300mila euro, poi si prendono seimila euro al mese per vent’anni e infine un bonus conclusivo di 100mila euro. Il cartello con la mega vincita è affisso fuori da bar e sono tantissimi i curiosi che vorrebbero sapere chi è il fortunato ma non lo sa nemmeno chi glielo ha venduto e nessuno si è fatto vedere né sentire.

Brianza fortunata

Lo scorso aprile (2023) a vincere era stato un fortunato giocatore di Monza. Con l’acquisto del Gratta e Vinci ‘Il Miliardario Mega’, l’appassionato si era portato a casa un’altra super vincita da 2 milioni di euro.