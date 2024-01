Grattacieli milanesi sotto inchiesta per abusi edilizi: indagato anche imprenditore brianzolo

C'è anche l'imprenditore Roberto Verderio, titolare della Devero Costruzioni di Villasanta, fra gli indagati nell'inchiesta per abusi edilizi sui grattacieli milanesi.

L'inchiesta, come riferisce MilanoToday, fa riferimento a Park Towers, uno sviluppo edilizio che consiste in tre edifici di cui due grattacieli e un terzo stabile in via Crescenzago, vicino al Parco Lambro, ad opera di Bluestone. La procura di Milano (pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici) ha infatti iscritto sei persone nel registro degli indagati in una inchiesta: in particolare, così come accaduto sull'indagine relativa a Trorre Stresa, il focus è sull'inesistenza di un piano di lottizzazione e di un piano esecutivo necessari per pianificare servizi di interesse pubblico nel quartiere interessato dallo sviluppo. I tre edifici (alti 81, 59 e 10 metri, rispettivamente per 23, 16 e 3 piani, per un totale di 113 appartamenti) sono sorti al posto di due fabbricati industriali demoliti. Tuttavia, secondo la procura, prevedono indici di edificabilità molto superiori a quelli consentiti dal Pgt (Piano di governo del territorio) e mancano, come si diceva, di documenti ritenuti imprescindibili. Gli iscritti nel registro degli indagati sono appunto Roberto Verderio, 74 anni, rappresentante legale di Devero Costruzioni, che ha eseguito i lavori, e poi Andrea Bezzicchieri, amministratore delegato di Bluestone, Sergio Maria Asti, architetto e progettista dell'opera, e tre funzionari del Comune di Milano: Carla Barone, Maurizio De Luca e Francesco Rosata.

L'inchiesta

Così come accaduto qualche giorno prima di Natale 2023, con l'indagine relativa a Torre Stresa (chiamata anche Torre Milano), anche nel caso delle Park Towers gli edifici (ovvero i due grattacieli sorti in seguito della demolizione di due capannoni che sorgevano nell'area di via Crescenzago) sono stati realizzati abbattendo altrettanti edifici, qualificando però l'intervento come ristrutturazione (violando dunque Testo unico edilizia e alcune norme della legge urbanistica fondamentale, compresa la relativa autorizzazione del comune), mentre per la procura sarebbe stato corretto presentare pratiche di nuova costruzione, per via della radicale novità del risultato dello sviluppo rispetto a quanto esisteva in precedenza. Avere optato per la ricostruzione, secondo la procura, avrebbe portato indebiti vantaggi ai costruttori, anche in questo caso avvantaggiandosi del recupero dell'intera superficie preesistente, in eccedenza rispetto all'indice di utilizzazione previsto dal Pgt.