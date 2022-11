"I cani sono rimasti senza pappa, aiutateci": l'appello dell'associazione

Serve un miracolo di Natale, ma in anticipo. E per realizzarlo non è necessario scomodare Santa Claus. Basta la generosità dei brianzoli. I quattro cani seguiti dall'associazione brianzola Green House hanno bisogno di crocchette. L'appello è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell'associazione. "I nostri cagnoni sono rimasti senza pappa - si legge sui social -. C'è qualcuno che ha voglia di regalare a Jack, Rio, Lucky, Dyson e Rory qualche pacchettino di crocchette? Se vi va potete portarcele ai mercatini".

L'associazione sarà in piazza il 27 novembre a Vimercate, il 4 dicembre a Carnate, l'8 dicembre a Rogoredo di Casatenovo, l'11 dicembre a Bernareggio e il 18 dicembre ad Arcore in Villa Borromeo.

Quello che sta per finire non è stato un anno semplice per i volontari dell'associazione e per i loro amici a quattro: a maggio l'associazione ha dovuto abbandonare lo storico spazio di Usmate Velate. Poi trovata una sede provvisoria il mese scorso un delinquente (ancora anonimo) ha ucciso a calci i conigli accolti nel nuovo rifugio. Adesso arriva l'appello per Jack, Rio, Lucky, Dyson e Rory che aspettano con ansia tante crocchette. Ecco la pagina Facebook dell'associazione per mettersi in contatto con i volontari e consegnare la pappa per i cani.