Grinch e folletti si calano dal tetto e fanno visita ai bimbi malati di leucemia

Occhi sgranati e poi lo sguardo subito verso la mamma: "Ma è tutto vero, sono davvero i folletti di Babbo Natale?". A domandarselo i bambini ricoverati alla Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma all'interno dell'ospedale San Gerardo di Monza. I piccoli che stanno affrontando la battaglia contro la malattia avevano visto bene.

Nei giorni scorsi dal tetto dell'ospedale scendevano davvero gli aiutanti di Babbo Natale, ma anche quel grinch che il Natale proprio non lo ama. Ma che 'rapito' dai folletti ha donato comunque un sorriso ai bambini. Tanta emozione - e anche qualche lacrima - quella scesa quando è arrivata la sorpresa. E naturalmente oltre a strappare sorrisi e qualche lacrima di gioia folletti e Babbo Natale hanno portato tanti regali.

"Quest'anno il grinch ci ha giocato qualche scherzetto, ma il nostro Babbo Natale e la sua ciurma natalizia ha come sempre portato a termine la missione Consegna regali: Polo Nord-Monza - si legge sulla pagina Facebook del Comitato Maria Letizia Verga -. Grazie alla dottoressa Francesca Lanfranconi e al suo pazzo e straordinario team Sport Therapy, alla dottoressa specializzanda Francesca, all’infermiera Chiara e agli amici guide alpine per aver reso possibile questa magia".

In questi giorni non sono mancate sorprese e regali per i bambini che sono ricoverati nel prestigioso reparto monzese: Achille Lauro e Baby K hanno organizzato un concerto in corsia; poi l'arrivo di babo Natale sull'elicottero del 2° Nucleo elicotteri carabinieri di Orio; la sorpresa dei vigili del fuoco che hanno consegnato i doni; e ancora l'arrivo del capitano Jack Sparrow che ha fatto capolino nelle stanze portando il sorriso e facendo dimenticare, anche se solo per qualche ora la dura battaglia che i piccoli (e i loro familiari) stanno combattendo.