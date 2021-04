GT World Challenge Europe festeggia 10 anni con la 3 ore di Monza

Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS apre la sua stagione 2021 correndo nell’Autodromo Nazionale Monza con una Endurance Cup di tre ore il 18 aprile, nel decimo compleanno della serie. Sono coinvolte nella gara inaugurale monzese, che si svolge a porte chiuse per il pubblico, quarantaquattro GT3 di nove marchi differenti.

Il programma del weekend

Nel weekend sono in programma inoltre le serie Fanatec GT2 European Series, GT4 European Series e Lamborghini Super Trofeo. All’attività di pista, si aggiunge la competizione virtuale Fanatec Esport GT Pro Series con Assetto Corsa il cui risultato concorre ai punti della classifica assoluta del campionato della SRO Motorsports Group. Molti piloti italiani si contendono il trofeo monzese della Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. Nella classe maggiore, debutta Iron Lynx con due Ferrari 488 GT3: la vettura #51 guidata da Alessandro Pier Guidi, Nicklas Nielsen e Come Ledogar e la #71 condotta da Davide Rigon, Antonio Fuoco e Callum Ilot.

Le auto del Cavallino portano in dote la vittoria del campionato 2020. Una temibile avversaria è la Lamborghini Huracan GT3 Evo che ha un equipaggio interamente tricolore per il team Orange 1 FFF Racing con Mirko Bortolotti, Marco Mapelli e Andrea Caldarelli. Gareggia invece sulla vettura di Sant’Agata Bolognese di Emil Frey Racing Giacomo Altoè con Norbert Siedler e Albert Costa. Dinamic Motorsport schiera su Porsche 911 GT3-R il 24enne Matteo Cairoli (che si alterna con Christian Engelhart e Klaud Bachler) e Andrea Rizzoli (con Mikkel O. Pedersen e Romain Dumas). Mattia Drudi corre con Attempto Racing su Audi R8 LMS GT, insieme a Kim Luis Schramm e Christopher Mies. L’ultimo italiano in gara nella classe maggiore è Raffaele Marciello sulla Mercedes AMG GT3 di Akka Asp con Jules Gounon e Dani Juncadella. Nella Pro-Am Cup portano il tricolore su Ferrari 488 GT3 Francesco Zollo e Giorgio Roda per Kessel Racing e Andrea Bertolini per AF Corse. I primi due sono in equipaggio con Tom Kohmann mentre Bertolini conduce con Louis Machiels e Lorenzo Bontempelli. Corre con vessillo italiano anche l’ex pilota di Formula 1 Eddie Cheever, nato in America ma vissuto a lungo in Italia, per Sky Tempesta Racing. Kikko Galbiati sulla Lamborghini Huracan GT3 Evo di GRT Grasser Racing Team e Tommaso Mosca sull’Audi R8 LMS GT3 di Attempto Racing, entrambi in Silver Cup, completano il parterre italiano.

Decimo anniversario a Monza

Il campionato festeggia a Monza il suo decimo anniversario perché nel 2011 il Tempio della Velocità ospitò la prima gara della serie, con un unico anno di pausa nel 2020 per via dell’epidemia di Covid-19. La ricorrenza è degnamente onorata grazie ad una entry list di tutto rispetto: undici Mercedes-AMG GT3, sette Ferrari 488 GT3, sette Lamborghini Huracan GT3 Evo, sette Audi R8 LMS GT3, quattro Porsche 911 GT3-R, tre BMW M6 GT3, due McLaren 720S GT3, due Aston Martin Vantage AMR GT3, una Bentley Continental GT3. Venerdì 16 aprile si svolgono le prove libere di tutte le serie e le prime qualifiche della Fanatec GT2 European Series. Sabato 17 aprile sono in programma le prime gare del Lamborghini Super Trofeo, del GT2 e GT4 oltre alla gara virtuale del Fanatec Esports GT Pro Series nella Fanatec Arena costruita nel paddock. Domenica 18 aprile la tre ore di Monza del Fanatec GT World Challenge powered by AWS inizia alle 15. La precedono gara-2 di Fanatec GT2 European Series alle 10:30, Lamborghini Super Trofeo alle 11:50 e GT4 European Series alle 13:10. Il programma completo del fine settimana è disponibile su www.monzanet.it.

La gara di SRO Motorsports Group (a porte chiuse per il pubblico) è live sul sito monzanet.it e sul canale Motorsport.tv dell’Autodromo Nazionale Monza.