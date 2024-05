La strada brianzola dove il guard rail è fatto con montagne di rifiuti

“Non ne possiamo più. Non sappiamo più che cosa fare se non denunciare costantemente la situazione, Malgrado qualche multa i maleducati non perdono il vizio e utilizzano la via come discarica a cielo aperto”. Non c’è pace per via in via Offelera, la grande strada che attraversa i comuni di Monza (nella zona di sant’Albino), Agrate Brianza e Brugherio.

Il problema ormai prosegue da tempo e più la redazione di MonzaToday ha raccolto più volte le segnalazioni dei residenti, ma anche degli automobilisti che passando per quella strada si trovano come “guardrail” i rifiuti.

Le foto si commentano da sole: lungo la strada soni state abbandonati sacchetti di plastica contenenti rifiuti, lattine, bottiglie, mobili, materassi, scatoloni, sacchi neri pieni di immondizia alcuni rimasti chiusi altri aperti, vestiti e montagne di bottiglie di plastica. È grande l’indignazione del lettore che ci ha inviato le immagini e che spera che la situazione venga risolta. Definitivamente.