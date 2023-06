Ecco chi sono i finanzieri brianzoli eccellenti

La cerimonia per i 249 anni della Guardia di Finanza che si è tenuta nel tardo pomeriggio di giovedì 22 giugno a Monza, in piazza Diaz, è stata l'occasione per premiare l'operato di quei militari che si sono distinti per il loro particolare rendimento in servizio. Ecco chi sono quelli che hanno ricevuto il riconoscimento morale:

Encomio semplice del Comandante Regionale Lombardia al Lgt.C.S. Labate Francesco, App. Sc. QS Massimiliano Filoni - compagnia Seregno

Encomio semplice del Comandante Regionale Lombardia a M.A. Giuseppe Di Franco, Mar. Gianpaolo D’Aquino - nucleo di polizia economico finanziaria Monza.

Encomio semplice del Comandante Regionale Lombardia a M.A. Agostino Sangermano - nucleo di polizia economico finanziaria Monza

Encomio semplice del Comandante Regionale Lombardia al Lgt. C.S. Nico Corciulo, all’epoca in forza al Gruppo di Monza, al M.O. Gilberto Giannone, in forza al Gruppo Monza

Encomio semplice del Comandante Regionale Lombardia al Lgt. C.S. Sandro dello Russo, all’epoca in forza al Gruppo di Monza

Elogio del Comandante Provinciale di Monza al M.C. Antonio Capolongo, in forza al Comando Provinciale di Monza

Elogio del Comandante Provinciale di Monza al lgt. C.S. Francesco Sibiano, in forza al Gruppo di Monza