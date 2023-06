Da 249 anni al fianco dei cittadini: un anno di numeri della guardia di finanza di Monza

Un anniversario importante, celebrato insieme ai cittadini: 249 anni dalla sua fondazione, sempre a servizio della comunità e della legge. Grande suggestione nella serata di giovedì 22 giugno in occasione della grande cerimonia organizzata nel piazzale antistante la caserma di piazza Diaz, sede del comando provinciale della guardia di finanza di Monza. Tante le autorità civili e militari presenti alla cerimonia, oltre a una rappresentanza di militari del comando provinciale, del Nucleo di polizia economico-finanziaria, del Gruppo alla sede e delle compagnie di Seregno e Seveso, oltreché dell’organismo di rappresentanza militare e dell’associazione nazionale finanzieri d’Italia. Un’occasione per celebrare il grande lavoro svolto dai militari del comando brianzolo, ma anche per stilare il bilancio delle attività svolte nel corso del 2022 e nei primi 5 mesi di quest’anno.

225 indagini per illeciti economici

Sono stati eseguiti 1.500 interventi ispettivi e 225 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese in difficoltà e a sostegno delle prospettive di rilancio e di sviluppo del Paese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Pnrr. Le attività investigative e di analisi sui crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica hanno permesso di eseguire provvedimenti di sequestro di crediti fiscali fittizi, denaro e beni per un valore di circa 94 milioni di euro, nell’ambito di due operazioni di servizio coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza.

Lotta agli evasori e al lavoro in nero

Sono stati individuati in tutta la provincia 42 evasori totali, 90 lavoratori in “nero” o irregolari. Sono stati sanzionati 49 datori di lavoro. Scoperto, inoltre, un caso di evasione fiscale internazionale, riconducibile ad una stabile organizzazione “occulta” di una impresa estera. Sono state denunciate per reati tributari 191 persone. Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell’evasione e delle frodi fiscali è di oltre 52 milioni di euro. Eseguita altresì una importante confisca definitiva di 41 milioni di euro (tra cui 30 appartamenti) a seguito della condanna di un imprenditore per evasione fiscale e contributiva. I 33 interventi in materia di accise hanno permesso di sequestrare oltre 10 tonnellate di prodotti energetici e di accertare oltre 500 kg di materiale consumato in frode. Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato al sequestro di oltre 250 kg di tabacchi lavorati esteri e alla denuncia di 3 soggetti.

Un milione di danni erariali

I reparti operativi hanno svolto 283 interventi nel settore della spesa pubblica, cui si aggiungono 11 indagini delegate dalla magistratura nazionale – penale e contabile – ed europea (EPPO), al cui esito sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. 168 soggetti e segnalati alla Corte dei conti 13 responsabili in relazione all’accertamento di danni erariali per oltre 1 milione di euro. Le frodi scoperte relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale sono pari a oltre 280 mila euro.

I furbetti del reddito di cittadinanza

In materia di reddito di cittadinanza sono stati eseguiti 171 controlli, tutti selettivamente orientati grazie a mirate analisi di rischio sviluppate dalla Componente speciale, che hanno consentito di accertare contributi indebitamente richiesti e/o percepiti per oltre 1 milione di euro e denunciare 119 responsabili.

Appalti irregolari

In tema di appalti, sono state monitorate procedure contrattuali per oltre 13,5 milioni e scoperte oltre 2,5 milioni di euro di assegnazioni irregolari. L’azione del Corpo nel contrasto ai fenomeni corruttivi e ad altri delitti contro la pubblica amministrazione è stata svolta facendo leva sulle peculiari potestà investigative ch connotano la polizia economico-finanziaria e sviluppando indagini strutturate, di natura tecnica, finanziaria e patrimoniale.

In tale comparto, sono state denunciate, complessivamente, 33 persone di cui 5 tratte in arresto, con il sequestro di denaro e beni per oltre 1,8 milioni di euro. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono state eseguite 14 indagini di polizia economica, che hanno portato alla denuncia di 83 persone e al sequestro di beni per un valore di oltre 5 milioni di euro. A oltre 450 mila euro ammontano, invece, i sequestri per usura. Sono state analizzate oltre 353 segnalazioni di operazioni sospette generate dal sistema antiriciclaggio che hanno consentito di acquisire input e alert di rischio significativi.

In materia di reati fallimentari e del codice della crisi d’impresa il valore dei patrimoni distratti ammonta a circa 90 mila euro.

Lotta alla mafia

In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 45 soggetti, conclusi con l’applicazione di provvedimenti di sequestro e confisca per un totale di oltre 220 mila euro. Ammonta, invece, ad oltre 3,5 milioni di euro il valore dei beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie proposti all’autorità giudiziaria per l’applicazione delle misure ablatorie. Tra queste, ai sensi del Codice Antimafia, si annoverano misure di prevenzione nei confronti di soggetti connotati da c.d. “pericolosità economico-finanziaria”, alle quali sono conseguiti proposte per oltre 2 milioni di euro di sequestro. Sono stati eseguiti, poi, 14 accertamenti a seguito di richieste pervenute dai prefetti della Repubblica, riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.

Sequestri di materiale contraffatto

Il contrasto ai traffici illeciti, in generale, viene assicurato anche nell’ambito del Servizio “117”, oggetto di recenti interventi in campo operativo, addestrativo e tecnico-logistico, finalizzati a incrementare la prontezza operativa e l’efficacia d’intervento delle pattuglie sul territorio, a riscontro delle segnalazioni del cittadino. Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 108 interventi, sviluppate 27 deleghe dell’autorità giudiziaria e denunciati 51 soggetti. A seguito di tali attività sono stati sottoposti a sequestro oltre 3,6 milioni di prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d’autore. L’attività di contrasto alla pirateria digitale, alla diffusione di contenuti editoriali in rete e alla commercializzazione di prodotti contraffatti e non sicuri tramite vetrine online ha consentito

l’oscuramento e il sequestro di 3 siti internet.