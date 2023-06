Cambio ai vertici delle fiamme gialle: "Grazie per questi anni intensi e significativi"

La dichiarazione nella giornata di giovedì 22 giugno, nel corso delle celebrazioni per i 249 anni dalla fondazione della guardia di finanza, in piazza Diaz. Il comandante provinciale della guardia di finanza Maurizio Querqui lascerà Monza fra due mesi, per tornare nella capitale. Lo ha detto, con voce rotta dall'emozione, davanti agli ospiti presenti alle celebrazioni per i 249 anni del Corpo, ringraziando tutti i suoi collaboratori, le autorità e tutti i cittadini per quelli che ha definito "anni intensi e impegnativi, e ricchi di soddisfazione, trascorsi in servizio" in terra brianzola.

"Porterò tutti voi nel cuore, con affetto e riconoscenza, insieme al ricordo di un comando che tanto ha fatto e tanto ha saputo distinguersi nel suo operato" ha aggiunto il colonnello.

Una cerimonia, quella di giovedì, suggestiva ed emozionante, alla quale hanno partecipato le massime autorità civili, militari e religiose provinciali e cittadine, una rappresentanza di militari del comando provinciale, del nucleo di polizia economico - finanziaria, dell’organismo di rappresentanza militare e dell’associazione nazionale finanzieri d’Italia. Nulla del cerimoniale è stato lasciato al caso. Nemmeno i fazzolettini di carta distribuiti agli ospiti dopo che dal cielo è giunta una spruzzata di pioggia. I militari in fila e sull'attenti con la divisa inamidata. Gli ospiti eleganti. La passatoia rossa e i fiori. E ovviamente l'orchestra, quella formata dai ragazzi del liceo musicale Zucchi, a intervallare i vari momenti. L'apertura è spettata al comandante Querqui, che ha salutato i presenti e accolto ufficialmente il prefetto Patrizia Palmisani, poi sedutasi vicino al sindaco Paolo Pilotto e alle altre autorità.

Poi l'Inno di Mameli, la lettura del saluto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quella del bilancio operativo annuale del comando provinciale. "Tanto è stato fatto, sia sul piano preventivo sia su quello repressivo, con risultati importanti raggiunti attraverso il costante potenziamento del nuovo modello organizzato del comando provinciale ma soprattutto con un'azione di servizio sempre più calibrata, flessibile e coordinata - ha sottolineato Querqui - Ciò è stato possibile grazie anche alla forte collaborazione fra tutte le istituzioni coinvolte, che ha portato alla sottoscrizione di due protocolli con la provincia di Monza e il comune capoluogo".

Un vero tributo, quello del colonnello, a tutti quelli che lo hanno accolto e che in terra brianzola hanno collaborato con lui. Di qui, la cerimonia è continuata con la consegna delle onorificenze ai finanzieri che si sono distinti per il loro encomiabile servizio.

Un saluto affettuoso è stato rivolto agli appartenenti alla sezione monzese dell'Associazione nazionale finanzieri d'Italia che nel 2022 ha compito 40 anni e della quale il tenente colonnello Michele Buccella, presente alla serata, è presidente da oltre 10 anni. All'associazione è stato consegnato un quadro di tela raffigurante i simboli di Monza realizzato da alcuni allievi del liceo artistico Modigliani di Giussano.

A chiudere la serata il saluto e gli onori resi a Querqui dai suoi uomini, e la preghiera del soldato recitata dall'arciprete monsignor silvano Provasi. L'ultimo gesto la consegna dei fiori al prefetto. Se le fiamme gialle combattono per garantire legalità e giustizia, non dimenticano certo la galanteria dovuta. Poi il rinfresco per tutti nella sede del comando di piazza Diaz.