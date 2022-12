Gli ex bimbi malati di cancro che portano sorrisi e giochi ai piccoli pazienti

Loro in quell'ospedale ci sono stati. Come i bimbi e i ragazzi che oggi stanno trascorrendo il Natale in corsia, anche loro sanno quello che si prova. La paura, il dolore, la nostalgia di non poter giocare insieme agli amici. Ma sanno anche che dal cancro si può guarire ed è per questo che, come ogni anno, per Natale hanno deciso di andare a trovare i piccoli pazienti curati al Comitato Maria Letizia Verga.

Un Natale speciale quello vissuto dai ragazzi (qualcuno già uomo e papà) de La Mitica la specialissima squadra di calcio che riunisce gli ex pazienti dell'Ematologia pediatrica. Ragazzi e uomini provenienti da tutta Italia (alcuni anche dall'estero) che sono stati ricoverati all'ospedale San Gerardo e sono stati seguiti dalle amorevoli cure e attenzioni dei volontari del Comitato Maria Letizia Verga. Ragazzi che attraverso lo sport e la solidarietà sono un messaggio vivente di speranza nella certezza che la scienza, soprattutto negli ultimi anni, ha fatto passi da gigante permettendo a tantissimi bambini e ragazzi di vincere la loro battaglia contro la leucemie e altre patologie oncologiche infantili.

Per i ragazzi de La Mitica è stata una grande emozione varcare la soglia del Comitato Maria Letizia Verga e attraversare la corsia della Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma incontrando gli sguardi impauriti dei genitori e dispensando da dietro le mascherine sorrisi ai bambini per i quali non sono mancati regali e foto.

"Molti di noi siamo stati in curati e guariti in questo ospedale,ogni volta tornare qui rappresenta una emozione ancora maggiore perché si torna ancora di più indietro nel tempo - si legge sulla pagina Facebook dell'associazione -. Le emozioni che si vivono in ogni sorriso di un bimbo in cura non ha prezzo,ogni emozione donata è sempre minore rispetto a tutto ciò che riceviamo dai piccoli leoncini e dai loro genitori.... Semplicemente grazie,grazie a ogni singola persona che ci dà la possibilità di respirare un aria di amore in un territorio di paura,un luogo dove la speranza e la voglia di vivere è segnata sil viso di ogni persona che si incontra ...forza piccoli guerrieri,forza grandissimi genitori...,come vi dicevamo oggi noi non guariamo,per questo avete dei grandissimi professionisti che vi seguono,non guariamo ma se vorrete noi ci saremo per un sorriso,per una parola e per una spalla dove appoggiarsi anche solo per uno sfogo".