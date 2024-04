La curiosa guglia appoggiata nel verde in Brianza che sarà visitabile fra pochi giorni

Una guglia appoggiata nel verde? Ebbene sì, esiste e si trova in Brianza, più segnatamente a Cassago Brianza.

La nobile casata dei Visconti di Modrone a Cassago Brianza la fece infatti costruire per farne il suo mausoleo, con le stesse fattezze di una guglia del Duomo di Milano. Realizzata in marmo di Carrara, passando di lì è impossibile non notarne la magnificenza del gioiello architettonico che spicca tra il verde dei cipressi che la circondano.

Visitabile solitamente nella giornata dedicata alle Ville aperte, nei primi di maggio il mausoleo sarà aperto in occasione della festa patronale di San Giobbe. Una bella occasione per una gita fuori porta alla scoperta di una meraviglia architettonica che non tutti conoscono.

Al suo interno anche le osse dei morti durante la peste

Ideato intorno al 1884 dall'architetto Giovanni Ceruti e terminato nel 1890, il mausoleo di Cassago racchiude le tombe di famiglia dei Visconti di Modrone. Fu costruito sulle spoglie dell'antica chiesa di san Salvatore, molto amata e frequentata dai contadini della zona. In questo luogo erano infatti custoditi i resti dei morti della terribile peste che sconvolse l'Europa nella metà del Trecento. E ancora oggi, alcune ossa rinvenute sui luoghi sono conservate in alcune teche poste all'ingresso della cripta.

Nella costruzione del Mausoleo, la famiglia Visconti desiderava richiamare la grandezza e l'imponenza del Duomo di Milano. Il progetto iniziale fu modificato con l'adozione di uno stile gotico internazionale. Per la costruzione, fu usato il marmo di Carrara. La imponenti guglie bianche spiccano dalla natura circostante e la posizione all'apice di una piccola collina dona all'edificio un aspetto ancora più grande. Al piazzale antistante il Mausoleo, si accede attraverso un viale in salita circondato da cipressi. La pianta dell'edificio è ottagonale a simboleggiare l'ottavo giorno e quindi la resurrezione. Due scale simmetriche racchiudono l'entrata della cripta e accompagnano al piano superiore. Sarcofagi sono stati disposti su due piani: in quello inferiore si trovano i resti dei Visconti di Modrone fino all'Ottocento, mentre al piano rialzato riposano i membri vissuti nel Novecento.

Nel Mausoleo Visconti sono conservate anche quattro significative lapidi che ricordano le vite e le gesta di quattro grandi personaggi che hanno segnato le sorti della famiglia Visconti di Modrone nell'Ottocento e nel Novecento. Le lapidi si trovano sulle pareti all'entrata della chiesa, due a destra e due sinistra, una di fianco all'altra, in marmo nero elegante con scritte bianche regolari.