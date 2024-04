Guido, il giovane brianzolo che con un gesto ha cambiato (e salvato) una vita

Per uno come lui, conosciuto in città perché tra i volontari più attivi in oratorio, riuscire a fare qualcosa di bello e buono per gli altri è praticamente una costante. Non c'è dunque da stupirsi se le scorse giornate, quando il suo impegno nei confronti del prossimo si è spinto fino a salvare una vita, resteranno incise nel suo cuore come come le più meravigliose ed emozionanti.

La persona in questione è il giovane brugherese Guido Bonissi, ex studente del Mapelli iscritto da 4 anni al Registro Donatori di Midollo Osseo (Ibdmr) che dopo aver ricevuto la chiamata che lo avvisava di essere compatibile con una persona alla quale serviva il midollo osseo qualche giorno fa ha fatto la donazione. Grazie alla quale la persona malata sarà ora curata.

A raccontare del felice evento è stato lo stesso Guido sulla sua pagina Facebook (e su quella di Admo, Associazione donatori midollo osseo), unitamente alla foto che lo ritrae nel letto del centro prelievi: “Ho sempre voluto far parte del Registro Donatori di Midollo Osseo - ha spiegato - cosicché, 4 anni fa durante una donazione di sangue all’Avis, decisi di compilare i fogli e di farmi prelevare un paio di provette in più di sangue per tipizzarmi. Qualche giorno dopo il mio compleanno, quest’anno, la tanto sperata chiamata: ero compatibile con una persona a cui serviva il midollo osseo. Nell’arco di un mesetto scarso ho fatto tutti i vari accertamenti e finalmente ho fatto la donazione".

"Una scelta che ha generato un bene prezioso: la vita"

Un gesto, quello di Guido, davvero importante per tutti quei malati che ogni giorno lottano per la vita. Come spiegano da Admo, infatti, ad oggi "l'unica cura efficace contro molte malattie del sangue come leucemie, linfomi e mielomi consiste nel trapianto di midollo osseo". Sottolineando pure come "solamente una persona ogni 100mila è compatibile con chi è in attesa di una nuova speranza di vita". Ragione per la quale, a complimentarsi per quanto fatto da Guido, è stato anche l'ex sindaco di Brugherio Marco Troiano: "Voglio condividere con voi una storia che merita di essere conosciuta - ha postato l'ex sindaco sulla sua pagina - È il racconto di una scelta personale, che ha generato un bene prezioso: quello di una nuova opportunità di vita per un'altra persona. Guido, da donatore di sangue, quattro anni fa ha scelto di essere inserito nel registro dei donatori di midollo osseo. Giusto un paio di provette di sangue in più, niente altro. Guido è un giovane brugherese che molti di voi avranno visto impegnato in oratorio e nell'organizzazione dei carri di Carnevale. Grazie, Guido, per questo gesto esemplare!"

"Ho fatto il possibile, fatelo anche voi"

In calce al suo racconto, Il giovane brugherese ci ha tenuto a precisare l'importanza della pratica della donazione sottolineando come, diversamente da quel che comunemente si crede, questa non debba essere per forza di cose dolorosa o invasiva: "La medicina è ormai così avanti che ci sono addirittura due metodologie per prelevarlo: quello classico, dalle creste illiache superiori, e tramite sangue periferico in aferesi - ha spiegato - Fate un salto da Admo Lombardia e informatevi per tipizzare il vostro Dna: più persone si iscrivono più probabilità c’è di trovare qualcuno che sia compatibile con voi e abbia urgente bisogno.

"Io non conoscerò mai la persona a cui ho donato - ha poi concluso Guido - ma saprò che ho fatto il possibile per salvargli la vita".

Per informazioni sulla donazione del midollo osseo cliccare su admolombardia.org