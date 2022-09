I dolcetti 'spaventosi' che aiutano i bambini malati di tumore

Sono dolci, gustosi, buoni e tremendamente spaventosi. Ma fanno bene per la ricerca e il sostegno alla lotta contro i tumori infantili. Si tratta dei dolcetti di Halloween che anche quest'anno il Comitato Maria Letizia Verga offre per sostenere la ricerca e le attività che il sodalizio - fondato nel 1979 - porta avanti a Monza e in Brianza.

Da ottobre saranno disponibili (dietro un'offerta minima di 10 euro) le zucche al cioccolato (fondente e al latte) e i cubotti assortiti al cioccolato fondente, al latte o bianco, proposti in un packaging originale e sostenibile.

Sono disponibili per tutto il mese di ottobre online al link dedicato alle idee regalo solidali e sul territorio, grazie ai banchetti a cura dei volontari e presso il Centro Maria Letizia Verga di Monza. Basta un click per sostenere i progetti del Comitato che, forte dell’alleanza terapeutica tra genitori, medici, infermieri e volontari, grazie ai 120 milioni di euro investiti in oltre 40 anni di ricerca, assistenza e cura ha consentito di curare oltre 2000 bambini, guarendo oltre l'85% dei piccoli pazienti.