Il gelataio che per Halloween "spaventerà" i bimbi all'uscita della scuola a suon di dolcetti

Per Halloween ha deciso di regalare sorrisi e dolcetti ai bambini della scuola e a quelli che nel pomeriggio passeranno a salutarlo in negozio. Così che per Halloween Raffaele De Martino, che da alcuni mesi gestisce a Monza la gelateria di via Agnesi, ha deciso di fare una sorpresa ai bimbi all’uscita della vicina scuola Dante di via Pacinotti. Ma non solo.

Martedì 31 ottobre dalle 15.30 alle 19.30 il piccolo locale si trasformerà in una vera e propria casa dei dolcetti (ma anche degli scherzetti). Dietro al bancone Raffaele e il suo team che accoglieranno i piccoli clienti in maschera. Vestiti come i personaggi più famosi di Halloween daranno il benvenuto ai bambini, strappandogli un sorriso e donando a ciascuno un piccolo dolcetto.